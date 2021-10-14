Hesaplara en az 750 TL yatırılacak! Maaşı 2.000 TL'yi aşan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat!

Müşteri sayısını artırmak isteyen bankaların emeklilerin dikkatini çekecek promosyon tekliflerini yeniliyor. 500 liradan başlayan promosyon ödemeleri 750 liradan 1.800 liraya kadar çıkıyor. Yanında yapılan ek ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 2.100 lirayı bulduğu da görülüyor. Bazı bankalar yakınını promosyon alması için getirenlere 250 ya da 300 lira ek ödeme daha yapmaktadır. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detayları merak ediyor.

İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU TEKLİFLER

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.

AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 lira daha alıyor.