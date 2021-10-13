İngiltere'deki yakıt krizi derinleşirken İngiliz The Economist’ten kıtlık uyarısı! Avrupa'da tehlike çanları!
Dünya İngiltere'deki yakıt krizini konuşurken Avrupa'da enerji krizi de patlak verdi. Avrupa ülkelerini içine alan enerji krizi girdabını manşetlerine taşıyan The Economist, "Kıtlık Ekonomisi" manşetiyle krizin büyüklüğüne dikkat çekip Avrupa'yı uyardı.
Londra'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve koronavirüs salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.
LİMANLAR KONTEYNERLERLE DOLDU
Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, İngiltere'deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe'un konteynerlerle dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini duyurdu.
BÜYÜK GEMİLER YÜK BOŞALTAMIYOR
Danimarkalı konteyner şirketinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin toplam konteyner ticaretinin yüzde 36'sının yapıldığı ülkenin doğusundaki Felixstowe limanında biriken konteynırlar nedeniyle artık büyük gemilerin yük boşaltamadığına dikkat çekildi.
ÇÖZÜM ALTERNATİF LİMANLAR
Şirkete ait büyük kargo gemileri Bristol gibi alternatif limanlara yönlendirilirken, daha sonrasında ise küçük kargo gemileriyle ihtiyaç olduğu kadar yükün Felixstowe limanına getiriliyor.