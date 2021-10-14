Bakan Pakdemirli duyurdu: Türkiye Avrupa'da ilk sırada! Koyun ve keçi yetiştiricilerine hangi destekler veriliyor?

Pakdemirli, 6 ilde 3,3 milyon lira hibe desteğiyle damızlık koç teke merkezleri kurduklarını, bu merkezlerden koç teke alımına yüzde 50 hibe ödediklerini aktardı.

Ormanlarda ve orman içinde bulunan otlak, yaylak ve kışlaklarda hayvan otlatılmasına 2012 yılında izin verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, "Orman alanlarımızın yüzde 53'ünde planlı şekilde hayvan otlatılmasını sağlıyoruz. Yem bitkileri desteklerimiz, mera ıslah çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Son 19 yılda hayvancılığımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak adına yaklaşık 2 bin projede 13 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması yürüttük." dedi.

Mersin'in 1,7 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla Akdeniz Bölgesi'nde birinci sırada olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bakanlığımızca yürütülen Halk Elinde Islah Projesi kapsamında Mersin'de 273 çiftçimizin 44 bin 100 küçükbaş hayvanını yaklaşık 30 milyon lira hibeyle destekledik." ifadesini kullandı.

HİBE DESTEKLERİ VE GİRDİ MALİYETLERİ

Pakdemirli, hibelerle ilgili bilgi vererek, "Bu hibeler, milyar liraları bulan çok ciddi rakamlar. Örneğin, 2021 yılının geride bıraktığımız ilk 9 ayında kırsalda hayata geçirilen toplam yatırım bütçesi 1,6 milyar liralık 3 bin 271 proje için girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe ödedik." diye konuştu.

Çiftçi ve üreticiler için girdi maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu sebeple girdi maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yem fiyatlarındaki pandemi sebebiyle aşırı artışa müsaade etmeyeceğimizin altını özellikle çizmek istiyorum. Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak maksadıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) aracılığı ile 'Yem Regülasyon Çalışması' başlattık. TMO, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem ham maddesi satışına, temmuz ayında yeniden başladı. Bu kapsamda ekim ayı sonuna kadar 2,6 milyon ton hububatı piyasaya arz etmiş olacağız. Yine, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimiz de devam ediyor. Son 19 yılda yaklaşık 8 milyar lira yem bitkileri desteği ödedik. Sağladığımız destekler ve yürütülen çalışmalarla yem bitkileri ekim alanımız 758 bin hektardan, 2,5 milyon hektara yükseldi. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, piyasaları takip ediyoruz, almaya da devam edeceğiz."