Bakan Pakdemirli duyurdu: Türkiye Avrupa'da ilk sırada! Koyun ve keçi yetiştiricilerine hangi destekler veriliyor?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen "Makine Ekipman Parkı Projesi" programına katıldı.
Buradaki Yörük çadırına girip kadınlarla sohbet eden Pakdemirli'ye ayran ve sıkma ikram edildi.
Pakdemirli, daha sonra törende, "buğdayla koyun, gerisi oyun" sözünün kendi coğrafya ve kültürlerini en iyi ifade eden sözlerden biri olduğunu söyledi.
Anadolu'nun, buğdayın anavatanı olduğunu belirten Pakdemirli, "Koyun ve keçi de bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır, tuzudur. Bu coğrafyalar hayvancılığın etidir, sütüdür. Bizler de bu toprakların değerlerini korumaya, geliştirmeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz. Son 19 yılda sağladığımız destekler ve yeni projelerle küçükbaş sayımızda önemli artışlar sağladık. Bu dönemde, koyun sayımızı yüzde 80 artışla 45,2 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 81 artışla 12,2 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı da yüzde 80 artışla 57,4 milyon başa çıkardık." dedi.
Son 3 yılda ise "2023 yılında her vatandaş için bir küçükbaş" hedefiyle önemli gelişme ivmesi yakaladıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Toplam küçükbaş hayvan sayısında yakaladığımız yüzde 30 artışla 13,1 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Böylece küçükbaş hayvan sayımızı son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdık. Gururla söylüyorum, Türkiye bugün küçükbaş sayısında Avrupa'da 1. sıradadır. İnanıyorum ki sizlerin gayreti ve bizlerin desteğiyle küçükbaş hayvancılığı o eski günlerine hep birlikte taşıyacağız ama daha verimli, daha planlı ve daha güçlü şekilde taşıyacağız."
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İHRACATI
Protein bakımından oldukça zengin, yumuşak ve lezzetli küçükbaş hayvan etinin, toplam kırmızı et tüketimindeki payını daha da artırmayı amaçladıklarını belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:
"Zayıf meralar ile nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları hemen değerlendirmeye başladık. Bunun yanında canlı koyun keçi ihracatımızın artması için çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yıl içerisinde şimdiye kadar Azerbaycan, Katar, Lübnan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere 5 ülkeye, 136 bin 500 küçükbaş hayvan ihraç ettik. Yani artık ithal etmiyoruz, ihraç diyoruz. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için önemli destekler sağlıyoruz. Bu yıl ilk defa göçer yetiştiricilerimize anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 2 lira destek ödedik. Diğer taraftan anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 liraya yükselttik. Anadolu'ya özgü tiftik keçisinde de anaç desteğine ilave olarak, 20 lira destekleme ödemesini tüm ülkede uygulayacağız. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize 2020 yılında 828 milyon lira, 2021 yılında ise yüzde 20 artışla 1 milyar lira destekleme ödemesi yaptık."