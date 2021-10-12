Hedef Holding halka arz ne zaman? Borsada ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvru yapan ve halka arzı onaylanan firmalardan biri olan Hedef Holgin hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve borsa işlem göreceği tarih, diğer tüm detaylar araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda yatırımları bulunan Hedef Holding, halka arz oluyor. Bu kapsamda Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye çıkarılırken, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
HEDEF HOLDİNG HİSSE FİYATI NE KADAR?
Toplam 60 milyon adet payın halka arzı sonrası holding sermayesinin yüzde 20'sinin BİST Ana Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. 1,96 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda, talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 117,6 milyon TL olacak.
Büyüme hedeflerini finans ve teknoloji alanında oluşturan Hedef Holding, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirket barındırıyor. Hadef Holding'in halka açık ana iştiraklerini İnfo Yatırım ve Hedef GSYO oluşturuyor. Hedef GSYO'nun da bünyesinde Borsa'da işlem gören Seyitler Kimya ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık şirketleri yer alıyor.
İnfo Yatırım'ın yüzde 30'una, Hedef GSYO'nun yüzde 21'ine ve Hedef Portföy'ün yüzde 89,5'ine sahip olan Hedef Holding'in Hedef GSYO bünyesindeki iştirakler aracılığıyla teknoloji, kimya/sağlık ve fintech alanında yatırımları ve ortaklıklar bulunuyor.