Dolar ve eurodaki son durum arama motorları üzerinden merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da 9,0150 liradan alınan dolar 9,0170 liradan, 10,4250 liradan alınan euro ise 10,4270 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 8,96 liradan, euro ise 10,37 liradan satılmıştı. Peki, Dolar/TL ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 güncel döviz kurları dolar, euro bugün kaç TL? İşte detaylar...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?