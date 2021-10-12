Dolar ve eurodaki son durum arama motorları üzerinden merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da 9,0150 liradan alınan dolar 9,0170 liradan, 10,4250 liradan alınan euro ise 10,4270 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 8,96 liradan, euro ise 10,37 liradan satılmıştı. Peki, Dolar/TL ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 güncel döviz kurları dolar, euro bugün kaç TL? İşte detaylar...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 9,0170 liradan, avro 10,4270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,0150 liradan alınan dolar, 9,0170 liradan satılıyor. 10,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3790 lira olmuştu.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında, enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri ile haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi, emlak devi Evergrande'nin ödemelerini gerçekleştirememesi ile gündemde kalmaya devam ederken, enerji ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesi pay piyasalarında satış baskısı yarattı.