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    • Ekonomi
    • 12.10.2021 10:51
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    • 12.10.2021 10:51
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    Dolar/TL ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 güncel döviz kurları dolar, euro bugün kaç TL?

    Dolar ve euro alış satış fiyatları, döviz kurlarını sık sık takip edenler yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3790 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 9,0170 liradan, avro 10,4270 liradan güne başladı. Peki, dolar/TL ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 güncel döviz kurları dolar, euro bugün kaç TL? İşte döviz kurlarında son alış satış fiyatları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar ve eurodaki son durum arama motorları üzerinden merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da 9,0150 liradan alınan dolar 9,0170 liradan, 10,4250 liradan alınan euro ise 10,4270 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 8,96 liradan, euro ise 10,37 liradan satılmıştı. Peki, Dolar/TL ne kadar oldu? 12 Ekim 2021 güncel döviz kurları dolar, euro bugün kaç TL? İşte detaylar...

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

    İstanbul serbest piyasada dolar 9,0170 liradan, avro 10,4270 liradan güne başladı.

    Serbest piyasada 9,0150 liradan alınan dolar, 9,0170 liradan satılıyor. 10,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4270 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3790 lira olmuştu.

    ASYA BORSALARI GERİLEDİ

    Asya borsalarında, enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişeleri ile haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

    Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi, emlak devi Evergrande'nin ödemelerini gerçekleştirememesi ile gündemde kalmaya devam ederken, enerji ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesi pay piyasalarında satış baskısı yarattı.

        Öte yandan Çinli yetkililerin, yolsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla finans alanındaki düzenleyici kuruluşları, kamuya ait büyük bankaları, sigorta şirketlerini ve şüpheli alacak yöneticilerini kapsayan bir teftiş başlatması da risk iştahını azalttı.

        Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 azalarak günü 25.230 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 113,2 seviyelerinde dengelendi.

        Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 azalışla 3.546 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.281 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 kayıpla 2.916 puan oldu.

        Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 24.904 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 60.000 puanda seyrediyor.
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