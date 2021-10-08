3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ek gösterge ikramiye ve maaşları nasıl etkileyecek? Başkan Erdoğan tarih verdi

Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Başkan Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı.
O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.
Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.
UZLAŞMA SAĞLANDI
3600 ek gösterge konusu, ağustos ayında tamamlanan Memur toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Memur-Sen arasında bir uzlaşma sağlandı.