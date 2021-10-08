Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    3600 ek gösterge 2022’de çözülecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusuna noktayı koydu, "Gelecek yılın sonuna kadar çözülecek" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu mesajları verdi...

    3600 ek gösterge 2022’de çözülecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusuna noktayı koydu, "Gelecek yılın sonuna kadar çözülecek" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu mesajları verdi:

    "Kılıçdaroğlu diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, tekrar edip duruyor. Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz. Öyleyse bu zat hâlâ neyi konuşup duruyor, doğrusu ben bilmiyorum. Kendi aklınca şehitlerden gazilere, her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, hızını alamayıp ülkemizde en çok destek verdiğimiz kesimlerden biri olan çiftçilerimize de bulaşmış. Yapacağız, edeceğiz dediği şeylerin çok daha fazlasının uygulanmakta olduğunu çiftçimiz biliyor. ERDEM ANILAN.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversiteliye barınma desteği
    Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge 2022’de çözülecek
        SON DAKİKA