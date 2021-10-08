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    • Ekonomi
    • 08.10.2021 09:47
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    • 08.10.2021 09:47
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    Evergrande sonrası Çin'de şimdi de Fantasia krizi! İşlemler durduruldu

    Evergrande sonrası Çinli gayrimenkul şirketleri teker teker ekonomik darboğaza girmeye başladı. Çinli dev firma Fantasia'nın da tahvillerini ödemekte güçlük çektiği açıklanırken, Şangay Borsası tedbir olarak Fantasia'nın tahvil işlemlerini durdurdu.

    Evergrande sonrası Çin’de bir kriz daha! İşlemler durduruldu

    Çin'de gayrimenkul sektörü alarm vermeye devam ediyor. 300 milyar dolarlık borcu bulunan ve Tahvil ödemelerini zor yapan Evergrande'den sonra Fantasia das sıkıntıya girdi.

    Şangay Borsası'nda işlem gören Fantasia'nın tahvil işlemleri geçici olarak durduruldu.

    Borsa, Fantasia'nın ülke içi tahvillerinde yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle işlemlerin askıya alındığını belirtti. İşlem durdurma kararı öncesinde şirketin Aralık 2021 ve Kasım 2022 tahvillerinde yüzde 20 düşüş yaşanıyordu.

    FITCH NOT DÜŞÜRMÜŞTÜ
    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fantasia'nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına 'B'den 'CCC-'ye düşürmüştü.

    Moody's Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürmüştü.

    Fantasia geçen hafta, 100 milyon Dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.

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