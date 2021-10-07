Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ek gösterge alan meslekler…

3600 ek gösterge kapsamında beklenen açıklama Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 36000 ek gösterge için tarih belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Mevcut emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin ne yönde etkileneceği de merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA DUYURDU: 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan, "Bu meselenin önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerine yer vererek 2022 yılını işaret etti.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.