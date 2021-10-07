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    • Ekonomi
    • 07.10.2021 12:39
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    • 07.10.2021 12:46
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    Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ek gösterge alan meslekler…

    Ekonomi gündeminden bir türlü düşmeyen konular arasında 3600 ek gösterge bulunuyor. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan, 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi müjdeledi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Mevcut emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin ne yönde etkileneceği de merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge alan meslekler…

    3600 ek gösterge kapsamında beklenen açıklama Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 36000 ek gösterge için tarih belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Mevcut emekli maaşlarının ve ikramiyelerinin ne yönde etkileneceği de merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    BAŞKAN ERDOĞAN SON DAKİKA DUYURDU: 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayip Erdoğan, "Bu meselenin önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerine yer vererek 2022 yılını işaret etti.

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.

        3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

        Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

        Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

        Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        Başkan Erdoğan'dan son dakika 3600 Ek Gösterge açıklaması! ''Sözünü biz verdik''

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

        Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ek gösterge alan meslekler…
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