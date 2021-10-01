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    • Ekonomi
    • 01.10.2021 11:36
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    • 01.10.2021 11:48
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    AK Parti Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu! Küçük esnafa vergi muafiyeti yolda

    Son dakika haberine göre AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaftan vergi alınmaması da yer alınıyor.

    AK Parti Vergi kanununu Meclis’e sundu

    Son dakika haberine göre, AK Parti tarafından yeni vergi düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaftan vergi alınmaması da yer alınıyor.



    ARA ELEMAN DESTEĞİNİ DEVLET ÜSTLENECEK
    Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.

    VERGİDEN MUAF ESNAF
    Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.

        Youtuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Yani vergi mükellefi Youtuber; vergi sorumlusu ise banka olacak. Youtuber'lar bankadan kendilerine özel hesap açacak; bankalar ise Youtube'un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek.

        BEYANNAME 4 AYDA BİR VERİLECEK
        - Bazı tarım desteklerindeki kesintiler artık vergiye tabi olmayacak.
        - 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamesi, artık 4 ayda bir verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay geriye alınacak. Gelir vergisi için beyanname mart yerine şubat sonu; kurumlar vergisi için ise mart sonu verilecek.
        - İnternet üzerniden yapılan vergi ödemelerinde kolaylaştırmaya gidilecek. Vergide e-devlet daha aktif hale getirilecek.
        - E-fatura nizamında değişiklik yapılacak.

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        AK Parti Vergi kanununu Meclis’e sundu
        Haberler Ekonomi AK Parti Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu! Küçük esnafa vergi muafiyeti yolda
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