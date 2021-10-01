Son dakika haberine göre, AK Parti tarafından yeni vergi düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaftan vergi alınmaması da yer alınıyor.
ARA ELEMAN DESTEĞİNİ DEVLET ÜSTLENECEK
Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.
VERGİDEN MUAF ESNAF
Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.