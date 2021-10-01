İkinci el cep telefonu fiyatları düşecek mi? Cep telefonu satın alacaklara güzel haber

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Bakanlık tarafından hazırlanan ve Ağustos 2020'de yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikle cep telefonu ve tablet gibi ikinci el teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik uygulama usul ve esasları düzenlenmişti.

Düzenlemeyle kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, Bakanlıkça onaylı merkezler tarafından yenilenmesi öngörülürken getirilen sistemle, yenileme merkezleri ve yenileme işlemlerinin standartları TSE tarafından belirlendi. Yenilenmiş ürünlere en az 12 ay garanti verildi.