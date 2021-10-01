İkinci el cep telefonu fiyatları düşecek mi? Cep telefonu satın alacaklara güzel haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, oluşacak vergi avantajının fiyatlara yansıyacağından tüketicilerin daha uygun fiyatlarla yenilenmiş cep telefonu satın alabileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yenileme merkezleri ve bunlara bağlı yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürülürken, ikinci el cihazlarda garanti sisteminin nasıl işlediği de merak konusu oldu.
Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Bakanlık tarafından hazırlanan ve Ağustos 2020'de yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikle cep telefonu ve tablet gibi ikinci el teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik uygulama usul ve esasları düzenlenmişti.
Düzenlemeyle kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, Bakanlıkça onaylı merkezler tarafından yenilenmesi öngörülürken getirilen sistemle, yenileme merkezleri ve yenileme işlemlerinin standartları TSE tarafından belirlendi. Yenilenmiş ürünlere en az 12 ay garanti verildi.
Söz konusu düzenlemeyle tüketicilerin ikinci el cihazları alırken veya satarken güvenli şekilde alışveriş yapmalarının sağlanması, satın alınan cihaza ilişkin karşılaşılan sorunlarda hem garantiden hem de ayıplı maldan kaynaklı hakların kullanılması hedefleniyor. Ayrıca ithal girdi kalemlerinde sağlanacak tasarruf ile cari açığın azaltılması ve ekonomik ömrü dolmayan ürünlerin yeniden ekonomiye katkısının sağlanması amaçlanıyor.
Yenileme yapılıp yapılmadığına bakılmadan ikinci el cep telefonu ve tabletlerin bilgilendirme etiketiyle satılması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, standartlara uygun yenileme işlemi yapılmayan malların yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve satışı yasaklanırken tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi öngörülüyor.
Bu doğrultuda, şu ana kadar Ticaret Bakanlığı 8 firmanın yenileme merkezi olarak yetkilendirilmesini uygun görürken, bu firmalar adına "yenileme yetki belgesi" düzenlendi. Söz konusu firmalar, Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, HB Bilişim Servis Hizmetleri İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Ouno Teknik Servis Hizmetleri AŞ, Vestel Ticaret Aş Avcılar Venüs Onarım Şubesi, KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret AŞ, BDH Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ olarak sıralandı.