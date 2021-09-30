Cep telefonu KDV indirimi son dakika: Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır? Güncel cep telefonu fiyatları!

Cep telefonu satışlarıyla ilgili son dakika haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamayla birlikte cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Cep telefonları ve benzeri teknolojik ürünlerin yenilenmiş olarak satılmasına dair altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlaması sonrası, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV'de değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında, "Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ
Yüzde 18 olan KDV oranı, sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1'e indirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye şu ifadeler eklendi:
"21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)."
Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.
İKİNCİ EL TELEFONDA KDV YÜZDE 1 OLMASI TALEBİ GELMİŞTİ
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı daha önce yaptığı açıklamada, ikinci el Cep Telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu Haberler alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.