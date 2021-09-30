Cep telefonu KDV indirimi son dakika: Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır? Güncel cep telefonu fiyatları!

KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ



Yüzde 18 olan KDV oranı, sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1'e indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye şu ifadeler eklendi:

"21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)."

Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.