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    • Ekonomi
    • 30.09.2021 09:37
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    • 30.09.2021 09:37
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    Cep telefonu KDV indirimi son dakika: Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır? Güncel cep telefonu fiyatları!

    Cep telefonu KDV indirimi hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar arama motorlarında, "Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Cep telefonu KDV indirimi son dakika: Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır? Güncel cep telefonu fiyatları!

    Cep telefonu satışlarıyla ilgili son dakika haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamayla birlikte cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Cep telefonları ve benzeri teknolojik ürünlerin yenilenmiş olarak satılmasına dair altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlaması sonrası, bu tür ürünlerin satışına yönelik KDV'de değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin arkasından arama motorlarında, "Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

    Yüzde 18 olan KDV oranı    , sektörün de talepleri doğrultusunda yüzde 1'e indirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye şu ifadeler eklendi:

    "21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)."

    Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.

    İKİNCİ EL TELEFONDA KDV YÜZDE 1 OLMASI TALEBİ GELMİŞTİ

    Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı daha önce yaptığı açıklamada, ikinci el Cep Telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu Haberler alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        BAKANLIK İLK YETKİLERİN VERİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

        Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkilerin verildiğini açıklamıştı.

        Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlenmişti.
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        Haberler Ekonomi Cep telefonu KDV indirimi son dakika: Hangi telefonlarda KDV indirimi yapılacak? Cep telefonu KDV oranı nasıl hesaplanır? Güncel cep telefonu fiyatları!
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