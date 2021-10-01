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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 08:59
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    • 02.10.2021 08:59
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    Yeni cep telefonu fiyatları: İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vestel, HTC, Nokia telefon fiyatları düştü mü?

    Neredeyse bütününün kayıtdışı satıldığı ikinci el cep telefonlarında bundan sonra bambaşka bir devre başladı. 'Yenilenmiş ürün' mağazalarında satılan bu tür cihazlarda KDV seviyesi dün Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Yazılımsal ve donanımsal olarak tamamiyle eski durumuna getirilerek piyasaya bu cihazların 1 sene da garanti zamanı bulunuyor. Şu an 8 şirket Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alarak yenileme merkezi açtı.

    İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi telefon fiyatları düşecek! İşte yeni fiyatlar

    Cep telefonlarının son zamanlardaki fiyat yükselişinde vatandaşlar mühim açıklama yapılarak MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yenilenmiş ikinci el telefon satışlarında KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indiğini duyurarak oluşturulan indirimin tüketiciye yansıyacağını duyurdu. Bilmeyenler için ise yenilenmiş telefon; detaylı sebeplerle sıfır ambalajından çıkarılmış ve firmalara geri gelmiş, eksperler doğrultusundan donanımsal ve yazılımsal olarak sıfır ayarına getirilip tekrar satışa sunulmuş telefonlardır. İşte İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vestel, HTC, Nokia telefon fiyatları...

    KATKI ORANI ÇOK YÜKSEK

    Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; Verginin düşürülmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu hem ülkemizin hem de vatandaşın menfaati için atılmış çok önemli bir adım. İkinci el cep telefonu satışlarının neredeyse tamamı kayıtdışıydı. Rakam 20 milyon adetlere ulaşıyordu. Verginin yüzde 1'e düşürülmesiyle devlete yılda en az 1 milyar liralık katkı sağlanacak" dedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    TÜM TÜRKİYE'YE SATIŞ

    Çoğu kişinin 'cihaz daha önce hırsızlık, terör gibi olaylara karışmış olabilir, başıma bela açmasın' endişesi ile ikinci el cep telefonu satın almaktan kaçındığına dikkat çeken Turnacı, "Bu merkezlerden gönül rahatlığıyla çok daha uygun fiyatlara cihaz satın alabilirsiniz. Her bir cihazın sertifikası bulunuyor. Bakanlıktan lisans alan firmalar aynı zamanda online kanallardan da satış yapıyor. Yani cep telefonu ve tabletleri kapsayan bu hizmet, Türkiye'nin her yerine yayılmış durumda" diye konuştu. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.


        ÜSTLENİLEN KDV İADE EDİLMEYECEK

        Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye "21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez)," satırı eklendi.

        YENİLENMİŞ TELEFON NE DEMEK?

        Yenilenmiş telefon; detaylı sebeplerle sıfır ambalajından çıkarılmış ve firmalara geri gelmiş, eksperler doğrultusundan donanımsal ve yazılımsal olarak sıfır ayarına getirilip tekrar satışa sunulmuş telefonlardır. Daha ideal fiyatlı ve garantili olabilen yenilenmiş cep telefonları genelde müşteri memnuniyetini karşılayamadığı amacıyla iade edilen telefonlar ve teşhir cihazları oluyor.
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        Haberler Ekonomi Yeni cep telefonu fiyatları: İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vestel, HTC, Nokia telefon fiyatları düştü mü?
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