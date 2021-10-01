Yeni cep telefonu fiyatları: İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vestel, HTC, Nokia telefon fiyatları düştü mü?

Cep telefonlarının son zamanlardaki fiyat yükselişinde vatandaşlar mühim açıklama yapılarak MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yenilenmiş ikinci el telefon satışlarında KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indiğini duyurarak oluşturulan indirimin tüketiciye yansıyacağını duyurdu. Bilmeyenler için ise yenilenmiş telefon; detaylı sebeplerle sıfır ambalajından çıkarılmış ve firmalara geri gelmiş, eksperler doğrultusundan donanımsal ve yazılımsal olarak sıfır ayarına getirilip tekrar satışa sunulmuş telefonlardır. İşte İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vestel, HTC, Nokia telefon fiyatları...
KATKI ORANI ÇOK YÜKSEK
Posta'dan Murat Güldüren'in haberine göre; Verginin düşürülmesini sevinçle karşıladıklarını söyleyen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Bu hem ülkemizin hem de vatandaşın menfaati için atılmış çok önemli bir adım. İkinci el cep telefonu satışlarının neredeyse tamamı kayıtdışıydı. Rakam 20 milyon adetlere ulaşıyordu. Verginin yüzde 1'e düşürülmesiyle devlete yılda en az 1 milyar liralık katkı sağlanacak" dedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
TÜM TÜRKİYE'YE SATIŞ
Çoğu kişinin 'cihaz daha önce hırsızlık, terör gibi olaylara karışmış olabilir, başıma bela açmasın' endişesi ile ikinci el cep telefonu satın almaktan kaçındığına dikkat çeken Turnacı, "Bu merkezlerden gönül rahatlığıyla çok daha uygun fiyatlara cihaz satın alabilirsiniz. Her bir cihazın sertifikası bulunuyor. Bakanlıktan lisans alan firmalar aynı zamanda online kanallardan da satış yapıyor. Yani cep telefonu ve tabletleri kapsayan bu hizmet, Türkiye'nin her yerine yayılmış durumda" diye konuştu. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.