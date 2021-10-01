Yeni cep telefonu fiyatları: İphone, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vestel, HTC, Nokia telefon fiyatları düştü mü?

TÜM TÜRKİYE'YE SATIŞ

Çoğu kişinin 'cihaz daha önce hırsızlık, terör gibi olaylara karışmış olabilir, başıma bela açmasın' endişesi ile ikinci el cep telefonu satın almaktan kaçındığına dikkat çeken Turnacı, "Bu merkezlerden gönül rahatlığıyla çok daha uygun fiyatlara cihaz satın alabilirsiniz. Her bir cihazın sertifikası bulunuyor. Bakanlıktan lisans alan firmalar aynı zamanda online kanallardan da satış yapıyor. Yani cep telefonu ve tabletleri kapsayan bu hizmet, Türkiye'nin her yerine yayılmış durumda" diye konuştu. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.