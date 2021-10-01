Kartını anında al, hemen harcamaya başla! Üniversite öğrencilerine kefilsiz şartsız koşulsuz 2.000 TL!

Üniversite öğrencileri her daim paraya ihtiyaç duyar. Bu anlamda öğrencilere uygun koşullarda para ve kredi kartı veren bankalar her zaman revaçta yer almaktadır. Yapı Kredi Play kart ile öğrencilere önemli bir avantaj sağlıyor. Öğrenci belgen ile başvur, yıllık üyelik ücreti ödemeden 2.000 TL hemen hesabına yatsın.
Öğrenci Kredi Kartı Nasıl Alınır?
Öğrenci belgesi ibrazı olmadan ise senelik üyelik ücreti tespit edilen Play Kart'a PLAY yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazıp 4421'e göndererek müracaatta bulunabilirler. Mevcutta Worldcard'ı olanlar Yapı Kredi Şubeleri, İnternet Şubesi ve Müşteri Etkileşim Merkezi kanalları aracılığı ile sahip olunan kartlarını Play Kart'a dönüştürebilirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kefilsiz Öğrenci Kredi Kartı Başvurusu
18 yaşını doldurmuş ve Türkiye'deki bütün üniversitelerin (Açıköğretim ve uzaktan eğitim veren üniversitelerdeki bölümler hariç) 2 senelik bölümlerinde okuyan öğrenciler ile 4 senelik lisans ve yüksek lisans öğrencileri Yapı Kredi Play karta kefilsiz olarak başvurabilir. Play karta kefilsiz başvuracak üniversite öğrencileri amacıyla değerlendirme kriterlerine göre tahsis edilebilecek maksimum limit tutarı 2000 TL'dir.