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    • Ekonomi
    • 02.10.2021 09:01
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    • 02.10.2021 09:01
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    Kartını anında al, hemen harcamaya başla! Üniversite öğrencilerine kefilsiz şartsız koşulsuz 2.000 TL!

    Üniversite öğrencilerine kefilsiz şartsız koşulsuz 2.000 TL veriliyor. Banka tarafından açıklandı. Öğrenciler Yapı Kredi şubelerinden öğrenci belgeleri ile basitçe Play Kart'a başvurabilirler. Yeni Play Kart başvurusunda bulunacak öğrenciler Yapı Kredi Şubeleri'nden senelik üyelik ücreti ödemeyecekleri bedava Play Kart'a başvurabilirler.

    takvim.com.tr
    Kefilsiz şartsız koşulsuz hemen 2.000 TL! Kartını anında al, harcamaya başla

    Üniversite öğrencileri her daim paraya ihtiyaç duyar. Bu anlamda öğrencilere uygun koşullarda para ve kredi kartı veren bankalar her zaman revaçta yer almaktadır. Yapı Kredi Play kart ile öğrencilere önemli bir avantaj sağlıyor. Öğrenci belgen ile başvur, yıllık üyelik ücreti ödemeden 2.000 TL hemen hesabına yatsın.

    Öğrenci Kredi Kartı Nasıl Alınır?

    Öğrenci belgesi ibrazı olmadan ise senelik üyelik ücreti tespit edilen Play Kart'a PLAY yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazıp 4421'e göndererek müracaatta bulunabilirler. Mevcutta Worldcard'ı olanlar Yapı Kredi Şubeleri, İnternet Şubesi ve Müşteri Etkileşim Merkezi kanalları aracılığı ile sahip olunan kartlarını Play Kart'a dönüştürebilirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Kefilsiz Öğrenci Kredi Kartı Başvurusu

    18 yaşını doldurmuş ve Türkiye'deki bütün üniversitelerin (Açıköğretim ve uzaktan eğitim veren üniversitelerdeki bölümler hariç) 2 senelik bölümlerinde okuyan öğrenciler ile 4 senelik lisans ve yüksek lisans öğrencileri Yapı Kredi Play karta kefilsiz olarak başvurabilir. Play karta kefilsiz başvuracak üniversite öğrencileri amacıyla değerlendirme kriterlerine göre tahsis edilebilecek maksimum limit tutarı 2000 TL'dir.

        Başvuruda tespit edilen öğrencilerin Yapı Kredi Play Başvuru Formu'nu kusursuz doldurarak, Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi'ni imzalamaları ve Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportun fotokopisi ve Son öğretim senesine ait öğrenci kimlik belgesinin fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. (Başvuru esnasında bu belgelerin asıllarının gösterilmesi gerekmektedir.) Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Kefilli Öğrenci Kredi Kartı Başvurusu Şartları

        Öğrenci tarafından doldurulacak ve imzalanacak Play Başvuru Formu'na ek olarak, kefilin de "Kefalet Formu"nu eksiksiz doldurması ve "Kefalet Sözleşmesi"ni imzalaması gerekmektedir.

        Öğrenciden yukarıda belirtilen belgelerin yanında, kefilinde de aşağıdaki belgeleri iletmesi gerekmektedir.

        Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportun fotokopisi

        Gelir belgesi

        Ücretli çalışanlar için son aya ait maaş bordrosu

        Serbest meslek sahipleri için son yıla ait tasdikli vergi levhasının fotokopisi (tüzel kişilik ise ortaklığı gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi)
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        Haberler Ekonomi Kartını anında al, hemen harcamaya başla! Üniversite öğrencilerine kefilsiz şartsız koşulsuz 2.000 TL!
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