Sinyal çakılmıştı! Cebinde parası olmayan herkese 7500 TL! Vatandaşın yüzü gülecek

İhtiyaç kredisi kullanımlarına BDDK'dan planlama geldi. Kurum bundan ileri dönemde gereksinim kredisi kullanacakların yüksek limitli kredi çekmek istemesi halinde ödemelerini en çok 24 ay vade ile gerçekleştireceğini duyurmuştu. Nakit para gereksinimi olan herkes amacıyla 7500 TL kredi kampanyası başlatıldı. 36 ay vade ile ödenecek gereksinim kredisinde aylık taksit tutarı ise 276,59 TL olacak. Peki kimler, nasıl, nereden alacaklar? İhtiyaç kredileri de bireysel müşteriler amacıyla genellikle ticari bankalar doğrultusundan çeşitlendirilmiştir. Elbette ki başka banka çeşitleri de bireysel müşteriler amacıyla gereksinim kredileri sunar.
7.500 TL VERİLECEK
Nakit gereksinimi olanlar amacıyla bankaların kredi olanakları da yenilendi. BDDK düzenlemesi ardından gereksinim kredisi oranlarında yeni faizleri aktaran bankaların tanıttığı yeni fırsatları 7500 TL kredi üzerinden açıkladık. İhtiyaç kredisi olarak 7500 TL kullanmak ve 36 ay vadede ödemek isteyenlere bankaların belirlediği taksitli ödeme tutarı sayfamızda.
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,35
Aylık Taksit
276,59 TL
Toplam Ödeme
9.994,74 T
Garanti BBVA Yaz Kredisi
Yaz Kredisi
Faiz Oranı
%1,91
Aylık Taksit
308,22 TL
Toplam Ödeme
11.133,42 TL