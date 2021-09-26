Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...
Zincir marketlerin uzun süredir uyguladığı fahiş fiyatlar vatandaşları çileden çıkartırken geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama gelmişti. Açıklamanın ardından fahiş fiyatlara ilişkin inceleme başlatıldı. Fakat marketlerin bu sefer de gramaj hilesi yaptığı anlaşıldı. 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...
26.09.2021 07:01
- Son Güncelleme: 26.09.2021 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 büyük zincir marketle ilgili yaptığı açıklama sonrası, fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, Ticaret Bakanlığı bir süre önce de vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine gramaj denetimi gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da kendisine gelen ihbarları değerlendirerek, marketlerdeki gramaj oyununu örnekleriyle deşifre etti.