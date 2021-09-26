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Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

Zincir marketlerin uzun süredir uyguladığı fahiş fiyatlar vatandaşları çileden çıkartırken geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama gelmişti. Açıklamanın ardından fahiş fiyatlara ilişkin inceleme başlatıldı. Fakat marketlerin bu sefer de gramaj hilesi yaptığı anlaşıldı. 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

26.09.2021 07:01 - Son Güncelleme: 26.09.2021 07:01
Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 büyük zincir marketle ilgili yaptığı açıklama sonrası, fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, Ticaret Bakanlığı bir süre önce de vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine gramaj denetimi gerçekleştirdi.

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Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

SABAH'ta yer alan habere göre, Bakanlık Türkiye genelindeki yaygın olan marketlerden birinde satılan cevizin gramajının etikette yazdığından düşük olduğunu, bir diğerinde de satılan ambalaj erikte gramaj oyunu olduğunu tespit etti.

Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da kendisine gelen ihbarları değerlendirerek, marketlerdeki gramaj oyununu örnekleriyle deşifre etti.

Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

PAKETTE FARKLI TARTIDA FARKLI

Zincir marketler şimdi de gramaja el attı! 200 gram diye satılan ceviz bakın kaç gram çıktı...

Yapılan denetimlerde 5 büyük zincir marketlerden birinin şubesinde satışa sunulan paket erik ürününün kap üzerindeki gramajdan daha düşük olduğu belirlendi.

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