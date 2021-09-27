PTT'den anında alın! Kişi başı maddi yardım! Kalabalık ailelere daha fazla yardım verilecek!

Muhtaç ailelere evde yaşam sürdüren vatandaş sayısına göre parasal destek verilecek. Ödenekler PTT aracılığı ile alınacak. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanan desteklerden bir tanesi de elektrik tüketim desteği. PTT vasıtasıyla ödenen elektrik yardımı amacıyla müracaatta bulunmak isteyen vatandaşlar amacıyla kurum doğrultusundan ilan edilen koşullar ve sağlanması gereken müracaat şartlarını tek tek aktarıyoruz. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden oluşturulan müracaat açıklamasında elektrik yardımlarının, derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi hanelere ödendiği bildirildi.
106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor. Yardım haberlerini takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız
ELEKTRİK YARDIM TUTARI
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yardım tutarları hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı destek veriliyor. Destek tutarı 53 TL ile 106 TL arasında sağlanıyor.