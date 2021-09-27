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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 09:00
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    • 28.09.2021 09:00
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    PTT'den anında alın! Kişi başı maddi yardım! Kalabalık ailelere daha fazla yardım verilecek!

    Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanan desteklerden bir tanesi de elektrik tüketim desteği. PTT vasıtasıyla ödenen elektrik yardımı amacıyla müracaatta bulunmak isteyen vatandaşlar amacıyla kurum doğrultusundan ilan edilen koşullar ve sağlanması gereken müracaat şartlarını tek tek aktarıyoruz.

    takvim.com.tr
    PTT’den anında alın! Kalabalık ailelere daha fazla yardım verilecek!

    Muhtaç ailelere evde yaşam sürdüren vatandaş sayısına göre parasal destek verilecek. Ödenekler PTT aracılığı ile alınacak. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanan desteklerden bir tanesi de elektrik tüketim desteği. PTT vasıtasıyla ödenen elektrik yardımı amacıyla müracaatta bulunmak isteyen vatandaşlar amacıyla kurum doğrultusundan ilan edilen koşullar ve sağlanması gereken müracaat şartlarını tek tek aktarıyoruz. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden oluşturulan müracaat açıklamasında elektrik yardımlarının, derli toplu sosyal yardımlardan faydalanan gereksinim sahibi hanelere ödendiği bildirildi.

    106 TL'YE VARAN ELEKTRİK YARDIMI KİMLERE ÖDENİR?

    Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru açıklamasında elektrik yardımlarının, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ödendiği bildirildi. Yani elektrik yardımı alabilmek için vatandaşların Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alıyor olmaları gerekiyor. Yardım haberlerini takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

    ELEKTRİK YARDIM TUTARI

    Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yardım tutarları hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı destek veriliyor. Destek tutarı 53 TL ile 106 TL arasında sağlanıyor.

        ÖDEMELER PTT'DEN

        Elektrik yardımı vatandaşlara para olarak ödenmiyor. Yardım alan vatandaşlar elektrik faturalarını PTT aracılığıyla ödüyorlar. Bu ödeme sırasında ise fatura tutarından yardım parası düşülüyor kalan fark vatandaş tarafından ödeniyor.

        Elektrik tüketim destek kapsamında verilecek tutarlar hesaplamasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tabloları ve bağlı Mesken abone grubu için bedel ile vergilerin Mesken Haneler için uygulanan oranları çıkarılacak. Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına 60 ile 90 TL arasında değişeceğini söyleyen bakan Selçuk ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacağını söyledi. 1-2 kişi 75 kilowatsaat, 3 kişi 100 kilowatsaat,4 kişi 125 kilowatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovat saate kadar destek verilebilecek.

        YOKSULLUK YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan hem de işi olmayan, engelli şahıslar gibi çoğu vatandaşa birtakım kurumlar yardım veriyor. Yoksulluk yardımı müracaatı nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar amacıyla, destek veren devlet kurumlarına yardım almak amacıyla bireylerin yazılı müracaat yapması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenliği olmayan ve en düşük geçinme gereksinimi olan asgari ücret miktarı kadar bile destek alamayan vatandaşlar iççin verdiği barınma, yakıt, besin ve para yardımı amacıyla çeşitli inceleme yaptık. Yoksulluk yardımı almak amacıyla yazılı müracaat yapan şahıslar, müracaat formlarını doldurduktan sonra sosyal yardımlaşma denetleme çalışanlarının incelemeleri sonucunda, olumlu netice gelirse talep ettiği yardım desteğini alır.


        SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARININ YOKSULLARA YAPTIĞI YARDIMLARI

        Muhtaç olan ailelerin yakacak yardımı, eğitim yardımı, engelli yardımı ya da diğer yardımları alacağı bir diğer kurum ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'dir. Ailesini maddi sıkıntılarından dolayı geçindiremeyen dar gelirli vatandaşların yardım alabilmesi için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek başvuru formunu doldurması yeterli olacaktır. Denetleme ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardım talebi karşılanacaktır.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılan yardım başvurusu sonuçları bir hafta ve bir ay sürecinde sonuçlanır. Para yardımı da sağlayan vakıflar aynı zamanda şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı da vermektedir. Şartlı yardımların başvurusunun sonlanma süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Ekonomi PTT'den anında alın! Kişi başı maddi yardım! Kalabalık ailelere daha fazla yardım verilecek!
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