PTT'den anında alın! Kişi başı maddi yardım! Kalabalık ailelere daha fazla yardım verilecek!



SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKIFLARININ YOKSULLARA YAPTIĞI YARDIMLARI

Muhtaç olan ailelerin yakacak yardımı, eğitim yardımı, engelli yardımı ya da diğer yardımları alacağı bir diğer kurum ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'dir. Ailesini maddi sıkıntılarından dolayı geçindiremeyen dar gelirli vatandaşların yardım alabilmesi için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek başvuru formunu doldurması yeterli olacaktır. Denetleme ekipleri tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardım talebi karşılanacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf'larına yapılan yardım başvurusu sonuçları bir hafta ve bir ay sürecinde sonuçlanır. Para yardımı da sağlayan vakıflar aynı zamanda şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı da vermektedir. Şartlı yardımların başvurusunun sonlanma süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.