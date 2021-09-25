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    • Ekonomi
    • 26.09.2021 06:18
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    • 26.09.2021 06:23
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    Hallere dijital takip! Yeni kanunun detayları netleşiyor | Hal Yasası ne zaman çıkacak?

    Gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışın ardından Yeni Hal Kanunu ile ilgili süreç hızlandırıldı. Kanuna göre her ürün "dijital künye" ile takip edilebilecek. O ürünün kaça alındığı, paketleme ve lojistik gibi maliyetleri kalem kalem izlenecek. Bu şekilde yüksek kâr marjının önüne geçilerek gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon engellenecek.

    Hallere dijital takip! Yeni kanunun detayları netleşiyor

    Gıdada fahiş fiyatın önlenmesine yönelik denetimler devam ederken, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, önümüzdeki dönemde getirilmesi planlanan yeni Hal Kanunu'nun ayrıntılarını anlattı.

    Kılıç, bütün hallere dijital bir sistem kurulacağını belirterek bu sistemle ürünlerin tarladan raflara gelinceye kadar her aşamasının takip edileceğini söyledi. Bütün dünyada gıda fiyatlarının arttığına dikkat çeken Kılıç "Şu an sadece Türkiye'de değil, dünyada ve özellikle de gıdada girdi maliyetleri pandemiden dolayı yüzde 40'larda arttı. Ürünlerinin çoğunu ithalatla karşılayan ülkelerde ise artış, yüzde 100'e yaklaştı. Mazotta, gübrede, kimyasalda, yağlı tohumlarda hepsinde böyle... Bizim ithalatçı olduğumuz ürünlerde de bize yansıması oldu ama kendi ürettiğimiz ürünlerde anormal dalgalanmalar yaşanmadı" dedi.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre iç piyasayı iyi takip etmek gerektiğine dikkat çeken Kılıç "İçeriden piyasayı iyi izleyemediğiniz ve takip edemediğiniz, kötü niyetleri ortadan kaldıramadığınız sürece, fırsatçılar olacak, onların iştahı ile insafı arasında sıkışıp kalacaksınız. Devlet enstrümanlarını kullanıyor, Ticaret Bakanlığı şu an sahada, anormallikleri denetliyor" ifadelerini kullandı.

    BÜTÜN SÜREÇ TAKİP EDİLECEK
    Sadece denetimlerle sınırlı kalmamak gerektiğini vurgulayan Kılıç "Yeni Hal Yasası'yla, üretilen bütün ürünlerin hallerimize geleceği, gerçek piyasanın oluşacağı, devletin takip ve kontrol edebileceği, ürünün hangi süreçlerden geçtiğinin izlenebileceği, ne kadar ürün ürettiğimizi ve tükettiğimizi, ne kadar ürünü zayi ettiğimizi analiz edebileceğimiz, çok veri toparlamamızı mümkün kılacak bir dijital takip sistemi kurguluyoruz. Getirilecek sistemle bir ürünün künyesine bakılarak o ürünün kaça alındığı, paketleme ve lojistiğine ne kadar ödeme yapıldığı, rafa kaça geldiği kalem kalem izlenecek. Böylece fahiş fiyatın önüne geçilecek" diye konuştu.

        PLANLI ÜRETİMİN ÖNÜ AÇILACAK
        Hallerde uygulanacak 'dijital künye' sisteminin planlı üretimin yolunu açacağını da dile getiren Yunus Kılıç "Mesela patates veya domatesin fiyatı bazı yıllar yüksekken, bazı yıllar çok düşük oluyor. Planlı üretirsek üretici mağdur olmayacak, tüketici de yüksek fiyatla ürün yemeyecek. Üreticiyi de tüketiciyi de korumuş olacağız. Ticaretçiyi de ahlaklı ticarete zorlayacağız. Elbette ticaretçinin bir kârı olacak ama ahlaklı olacak. Ahlaklı olmasını da şahıstan beklemekle sürdüremezsiniz, kanunlarla, hukuk devleti içerisinde bunu yapacaksınız. Ürün künyesi, bize bunu sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

        FİZİKİ İMKÂNLAR SAĞLANACAK
        Sistem için hallerde altyapı çalışması yapılacağını da belirten Kılıç şöyle konuştu: Bazı fiziki imkânlarımız yetersiz. Bazı haller bu sisteme uygun ama birçok hal değil. Yerel yönetimler de bu konuda sorumluluk alacak. Bazı hallerde küçük dokunuşlarla sistemi kurmak mümkün. Diğerlerini yeniden kurgulamaya ihtiyaç olabilir.

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        Haberler Ekonomi Hallere dijital takip! Yeni kanunun detayları netleşiyor | Hal Yasası ne zaman çıkacak?
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