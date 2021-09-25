Hallere dijital takip! Yeni kanunun detayları netleşiyor | Hal Yasası ne zaman çıkacak?

Gıdada fahiş fiyatın önlenmesine yönelik denetimler devam ederken, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, önümüzdeki dönemde getirilmesi planlanan yeni Hal Kanunu'nun ayrıntılarını anlattı.

Kılıç, bütün hallere dijital bir sistem kurulacağını belirterek bu sistemle ürünlerin tarladan raflara gelinceye kadar her aşamasının takip edileceğini söyledi. Bütün dünyada gıda fiyatlarının arttığına dikkat çeken Kılıç "Şu an sadece Türkiye'de değil, dünyada ve özellikle de gıdada girdi maliyetleri pandemiden dolayı yüzde 40'larda arttı. Ürünlerinin çoğunu ithalatla karşılayan ülkelerde ise artış, yüzde 100'e yaklaştı. Mazotta, gübrede, kimyasalda, yağlı tohumlarda hepsinde böyle... Bizim ithalatçı olduğumuz ürünlerde de bize yansıması oldu ama kendi ürettiğimiz ürünlerde anormal dalgalanmalar yaşanmadı" dedi.