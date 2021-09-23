İş Bankası sudan ucuza satışa çıkardı! 60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar! İşte ev satılan şehirler

Dışarıdan ev almaya göre daha karlı olabilen bankadan ev almak, pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. İlk kez, bankadan ev almaya niyetlenen vatandaşlar ise konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, bankadan satılık ev alınır mı? Bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Bankadan icralık ev nasıl alınır? İşte bankadan icralık ev takibi ve daha fazlası…
60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar
Sahibinden ve emlak ofislerinden satılan konutlardan daha karlı bir alış veriş kısmı olan bankalardan ev satın alabilmek ile alakalı vatandaşlar pek çok bozukluğun cevabını merak ediyor. Peki, bankadan satılık ev alınır mı? Bankalardan ev almanın hukuki olarak hiçbir sakıncası bulunmuyor.
60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar