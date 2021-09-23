Görenler akıl sır erdiremedi! Bankalar faiz indirimlerini tek tek duyuruyor! 23 Eylül 2021 güncel İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları! Merkez Bankası tarafından açıklananan faiz indirimi kararı sonrası vatandaşlar tarafından kredi faiz oranları hakkında arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. "Konut kredisi düştü mü? Krediler düştü mü? Banka faizleri düştü mü? Ev kredileri düştü mü? Krediler düştü mü? Soruları hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor. Bu bilgiye ulaşmak için tüm bankaların kredi seçeneklerini incelemek ve bütçenize en ideal ve en ucuz krediye ulaşmanız gerekmektedir. Haberimizde güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranlarını sizler için derledik!