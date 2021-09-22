Ev sahibi olmak isteyenlere bomba haber geldi! Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle... Ekmeğinize yağ süreceksiniz!

Akbank, mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bütün taşınmazları kendi internet sitesinden vermiş bulunduğu satılık gayrimenkuller ilanı ile satışa çıkardı. E-ihale tekniği ile satışa çıkarılan gayrimenkuller öneri yolu ile satılmakta olup, söz hususu satılık ev ya da satılık arsaya en yüksek fiyat öneriini yayınlayan şahıs taşınmazın yeni sahibi olmakta. Akbank'tan Satılık Gayrimenkuller, www.gayrimenkulsatis.akbank.com adresinde liste durumunda sunulmaktadır. Bu anlamda İstanbul Arnavutköy'de 200.000 TL'ye tamamı 3.400 TL taksitle konut alabiliyorsunuz.
Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle
Gayrimenkul Adı : Akbank'tan Satılık Mesken
Gayrimenkul No : 401521
Kategori : Konut
Tür : Apartman Dairesi
İl : İstanbul
İlçe : Arnavutköy
Mahalle : Mavigöl Mh.
Adres : Mavigöl Mah. Cumhuriyet Cad. Ferhan Sok. No:6 Kat:Bodrum+Zemin D.No:1 Arnavutköy /Istanbul
Ada / Parsel : 219 / 3
M2 : 63
Hisse : TAM
Verilen En Yüksek Teklif : 200,000 TL
Min. Artış : 2,000 TL
Başlangıç Bedeli : 200,000 TL
Teminat Bedeli : 20,000 TL
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