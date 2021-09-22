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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 08:44
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    • 23.09.2021 08:44
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    Ev sahibi olmak isteyenlere bomba haber geldi! Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle... Ekmeğinize yağ süreceksiniz!

    Düşük ve avantajlı fiyatlarla konut, arsa, villa, dükkan ve bina sahibi olmak isteyen bireylerin dört gözle bekledikleri bankadan satılık gayrimenkul listesine Akbank'ta katıldı. Akbank, sahip olduğu mülkiyetlerini satışa çıkarmaya başladığı günden beri ev sahibi olmak isteyenlerin yakın takibinde. Bankaya % 10 luk teminat bedelinin yatırılmasının anında sonrasında Akbank şube görevlileri tarafından hazırlanan AKBANK TA. Ş. "GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ" nin her bir nüshası imzalanarak ihaleye katılma hakkı elde edilmektedir.

    takvim.com.tr
    Arnavutköy’de 200.000 TL’ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle

    Akbank, mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bütün taşınmazları kendi internet sitesinden vermiş bulunduğu satılık gayrimenkuller ilanı ile satışa çıkardı. E-ihale tekniği ile satışa çıkarılan gayrimenkuller öneri yolu ile satılmakta olup, söz hususu satılık ev ya da satılık arsaya en yüksek fiyat öneriini yayınlayan şahıs taşınmazın yeni sahibi olmakta. Akbank'tan Satılık Gayrimenkuller, www.gayrimenkulsatis.akbank.com adresinde liste durumunda sunulmaktadır. Bu anlamda İstanbul Arnavutköy'de 200.000 TL'ye tamamı 3.400 TL taksitle konut alabiliyorsunuz.

    Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle

    Gayrimenkul Adı : Akbank'tan Satılık Mesken

    Gayrimenkul No : 401521

    Kategori : Konut

    Tür : Apartman Dairesi

    İl : İstanbul

    İlçe : Arnavutköy

    Mahalle : Mavigöl Mh.

    Adres : Mavigöl Mah. Cumhuriyet Cad. Ferhan Sok. No:6 Kat:Bodrum+Zemin D.No:1 Arnavutköy /Istanbul

    Ada / Parsel : 219 / 3

    M2 : 63

    Hisse : TAM

    Verilen En Yüksek Teklif : 200,000 TL

    Min. Artış : 2,000 TL

    Başlangıç Bedeli : 200,000 TL

    Teminat Bedeli : 20,000 TL

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        Akbank'tan Satılık Ev Nasıl Alınır?

        Akbank'tan icra takibi nedeni ile satışa çıkarılmış olan gayrimenkullere sahip olabilmek amacıyla öncelikle Akbank'ın kendi internet sitesini sık sık ziyaret edip satışa çıkarılmış olan gayrimenkul listesini takip etmeniz gerekli. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        Dönem devre bankanın sitesinde yayınlanan bu liste içerisinden kendinize en ideal olan gayrimenkulü seçerek, ev sahibi olmanın ilk aşaması atılmış olmaktadır. Bankanın belirlemiş olduğu tarihte satış ihalesine öneri vermeniz gerekmektedir. Bankadan satılık gayrimenkul ihalesine katılabilmek amacıyla, evvelce size en yakın Akbank şubesine giderek satışa yayılan taşınmazın (Ev, Arsa, Bina, Dükkan ya da Villa) banka doğrultusundan belirlenmiş olan muhammen bedelinin %10 u teminat olarak yatırılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Ev sahibi olmak isteyenlere bomba haber geldi! Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle... Ekmeğinize yağ süreceksiniz!
            SON DAKİKA