Ev sahibi olmak isteyenlere bomba haber geldi! Arnavutköy'de 200.000 TL'ye daire! Tamamı 3.400 TL taksitle... Ekmeğinize yağ süreceksiniz!

Akbank'tan Satılık Ev Nasıl Alınır?

Akbank'tan icra takibi nedeni ile satışa çıkarılmış olan gayrimenkullere sahip olabilmek amacıyla öncelikle Akbank'ın kendi internet sitesini sık sık ziyaret edip satışa çıkarılmış olan gayrimenkul listesini takip etmeniz gerekli. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

Dönem devre bankanın sitesinde yayınlanan bu liste içerisinden kendinize en ideal olan gayrimenkulü seçerek, ev sahibi olmanın ilk aşaması atılmış olmaktadır. Bankanın belirlemiş olduğu tarihte satış ihalesine öneri vermeniz gerekmektedir. Bankadan satılık gayrimenkul ihalesine katılabilmek amacıyla, evvelce size en yakın Akbank şubesine giderek satışa yayılan taşınmazın (Ev, Arsa, Bina, Dükkan ya da Villa) banka doğrultusundan belirlenmiş olan muhammen bedelinin %10 u teminat olarak yatırılmaktadır.