Akıllara yer edindi! 1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL! Vakıfbank apartman dairesi satıyor

Bu yıl bitmeden ev sahibi olmak isteyenler icradan daire satışlarını araştırıyorlar. Vakıfbank yeni konut ilanlarını gayrimenkul satış sayfası üzerinden yayınladı. İcradan satılık ev dendiğinde akla ilk haczedilen konutlar gelmektedir. Şu ayrımı yapmak gerekir; icradan satılık evler ile bankadan satılık icralık evler aynı şeyi ifade etmeyebilir. İcradan satılık ev bakıyorsanız, bankaların haczettikleri evlerin yanında pay bölüşümünde sıkıntı çıktığı için mirasçıları tarafından satışa çıkarılan evler de akla gelmelidir.
1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL...
1+1 40 metrekare daire 114 bin TL! 2 kat konut imarlı arsa ise 103.000 TL.