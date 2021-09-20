Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını! Görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL'ye satılıyor
Tek tek belli oldu. Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Banka onlarca değişik alanda yüzlerce hizmet sağlıyor. Gayrimenkul satışı da hizmetlerinden birisi. Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları her geride bıraktığımız gün yenilenmeye devam ediyor. Banka, içeriğinde onlarca değişik ilanı paylaşıyor. Bu sayede gereksinim sahipleri başta olmak üzere ev satın alabilmek isteyen herkes nasipleniyor.
Türkiye'nin en büyük ve köklü bankası olan Ziraat Bankası akıl almaz bir kampanyaya imza atıyor. Banka adeta bütün müşterilerini ev sahibi gerçekleştirmeyi planlıyor. Son olarak satışa tanıttığı ilanda büyük ilgi çekti. İşte bütün detayları sizlerle paylaşıyoruz.
Bilindiği üzere son dönemlerde yükselen emlak fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Ev satın alabilmek bir kıyıya kira fiyatları dahi tavan yapmış durumda. yaşanılan bu süreçlerden sıkılan aileler ev satın alabilmek istiyor. Bu noktada da yükselen emlak piyasasına karşı Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları ön plana çıkıyor. İşte size bankanın verilen onlarca ilan arasında seçilmişlerinden birisi:
1+1 Ev 48.750 Lira
Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları her geride bıraktığımız gün büyümeye devam ediyor. Banka son olarak eklediği ilanla adeta bütün dikkatleri üstüne çekti. İşte o ilan ile ilgili merak edilen bilgiler: