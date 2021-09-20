Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını! Görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor

Bilindiği üzere son dönemlerde yükselen emlak fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Ev satın alabilmek bir kıyıya kira fiyatları dahi tavan yapmış durumda. yaşanılan bu süreçlerden sıkılan aileler ev satın alabilmek istiyor. Bu noktada da yükselen emlak piyasasına karşı Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları ön plana çıkıyor. İşte size bankanın verilen onlarca ilan arasında seçilmişlerinden birisi: