60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar! İş Bankası sudan ucuza satışa çıkardı! İşte ev satılan şehirler

İş Bankası kredi faizleri ne kadar?

3.09.2021 tarihi itibariyle 36 ay vadede İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,60, maliyet oranı %1,95 .3.09.2021 haftası İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre aynı kalmıştır. 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılırsa 581 TL aylık taksit ile 36 ayda 20.993 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.

150.000 TL 60 ay Eylül 2021 Önceki aya göre değişim

Faiz Oranı % 1,38 % -1,43

Maliyet oranı % 1,44 % -1,38

Aylık taksit 3.692 TL % -0,52

Toplam maliyet 223.797 TL % -0,51

Bankaların Satışa Çıkardıkları Evler, Daireler Nasıl Alınır?

Bankalar borçlanma yolu ile kendi bünyesine geride bıraktığımız evleri, satışa çıkarabiliyor. Peki, bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Öncelik ile bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor.

Sonrasında satın alınılacak olan gayrimenkule müracaat gerçekleştirmek gerekiyor. İhale usulü satılan bu yapılara alıcı olan vatandaş iki şekilde müracaat yapabiliyor. Bankanın müşterisi olan kişiler, icra yolu ile müracaat yapabilirken; banka müşterisi olmayan vatandaşlar şubeye gidip, teminat yatırma yolu ile satış ihalesine girebiliyor. Başvurunun sonrasında ise söz hususu gayrimenkul ile alakalı öneri verme işlemi gerçekleştiriliyor.