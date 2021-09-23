60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar! İş Bankası sudan ucuza satışa çıkardı! İşte ev satılan şehirler

60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar vatandaşların radarına girmiş durumda. Sattığı konutlar ile alakalı ideal kredi koşulları da yayınlayan bankalar, bu cezbedici yanları ile sık sık tercih ediliyor. Öte yandan 2021 senesinde da bankaların gayrimenkul satışları devam ediyor. Bu sene her vaktinden daha çok talep gören banka gayrimenkul satışları, pek çok soruyu da yanında getiriyor. Peki, bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Öncelik ile bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor. Sonrasında satın alınılacak olan gayrimenkule müracaat gerçekleştirmek gerekiyor.
60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar
Sahibinden ve emlak ofislerinden satılan konutlardan daha karlı bir alış veriş kısmı olan bankalardan ev satın alabilmek ile alakalı vatandaşlar pek çok bozukluğun cevabını merak ediyor. Peki, bankadan satılık ev alınır mı? Bankalardan ev almanın hukuki olarak hiçbir sakıncası bulunmuyor.
60 bin TL'ye, 75 bin TL'ye, 110 bin TL'ye satılık konutlar