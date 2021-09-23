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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 16:23
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    • 23.09.2021 17:04
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    Yeni Vergi Kanunu haftaya Meclis'te! Esnafa, çiftçiye vergi muafiyeti! Kim ne kadar kazanacak?

    Vatandaşı, esnafı, çiftçiyi kısacası milyonları ilgilendiren yeni Vergi Kanunları'na ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e geleceği belirtildi. AK Parti tarafından hazırlanan düzenleme ile beraber yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaflara vergi muafiyeti getirilirken, Youtuber'ların kazançları ise yasal tabana oturtulacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kaleme aldı.

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Haftaya Meclis’te! Esnafa, çiftçiye vergi muafiyeti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Mart ayında açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ndeki müjdeler hayata geçiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ''Vergi Kanunu'nu önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız'' dedi. Akbaşoğlu, vergi mükellefleriyle ilgili; esnaf, çiftçi ve bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, yeni yasama yılında Meclis'e sunulacağını bildirdi. Peki Akbaşoğlu'nun açıkladığı yasa teklifinde neler var? Detaylarına bakalım...



    ERDOĞAN DUYURMUŞTU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladığı konuşmasında şu bilgileri vermişti: Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

    Kapsama giren esnafımızı çok ciddi olarak rahatlatacağına inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Güncelleme sonrasında mükelleflerimizin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülükleri önemli ölçüde hafifletilmiş olacaktır. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. Vatandaşlarımız vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz."



        1 MİLYON ESNAF YARARLANACAK
        Yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan esnaftan gfelir vergisi alınmayacak. Esnaf vergi beyannamesi de vermeyecek. Sayıları 1 milyona yaklaşan esnafın bu düzenlemeden yararlanması için yıllık cirosunun 240 bin liranın altında olması yeterli olacak.



        ÇİFTÇİ VERGİ ÖDEMEYECEK
        Pandemi sonrasında bir de kuraklık ile mücadele eden çiftinin desteklenmesi ve dolayısıyla sofralara daha ucuz gıdanın gelmesi için de düğmeye basıldı. Gübre, mazotun başta olmak üzere hayvancılık sektörüne verilen devlet desteklerinin hiçbirinden vergi alınmayacak.



        İNTERNET KAZANCINA KOLAY VERGİ
        Milyonlarca takipçisi olan ve ciddi paralar kazanan Youtuber'lerin vergilerine ilişkin işlemler yasal zemine oturtulurken kolaylık da sağlanacak. Şu anda defter tutan Youtuber'ler bu zorunluluktan kurtulacak. Bunun yerine bankada hesap açacaklar. Banka onlara yatan paranın doğrudan stopajını kesecek.



            MÜKELLEFİN HAYATI KOLAYLAŞACAK
            Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden vergi ödenmesinin kolaylaştırılacak. E-fatura'da da kolaylık sağlanacak. 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlayacak.

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