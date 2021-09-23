Yeni Vergi Kanunu haftaya Meclis'te! Esnafa, çiftçiye vergi muafiyeti! Kim ne kadar kazanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Mart ayında açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ndeki müjdeler hayata geçiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ''Vergi Kanunu'nu önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız'' dedi. Akbaşoğlu, vergi mükellefleriyle ilgili; esnaf, çiftçi ve bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, yeni yasama yılında Meclis'e sunulacağını bildirdi. Peki Akbaşoğlu'nun açıkladığı yasa teklifinde neler var? Detaylarına bakalım...
ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladığı konuşmasında şu bilgileri vermişti: Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.
Kapsama giren esnafımızı çok ciddi olarak rahatlatacağına inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Güncelleme sonrasında mükelleflerimizin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülükleri önemli ölçüde hafifletilmiş olacaktır. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz. Vatandaşlarımız vergi dairesine bizzat gitmeden işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz."