Tek tuşla anında 20.000 TL! ATM'den kredi çekme dönemi başladı: Ziraat Bankası ve Denizbank...

En ideal kredi olanakları tespit edilen bankalar vatandaşlar doğrultusundan merak hususu oldu. Banka ATM'lerinden 7/24 kredi çekme devresi başladı. İlk etapta Ziraat Bankası ve Denizbank ATM'lerinden kredi müracaatı yapılabiliyor. Kredi almaya ideal olan vatandaşlar, hemen 20 bin TL'ye kadar kredi çekebiliyor. ATM'de işleme başlayan bireyin kredi puanı sorgulanacak ve kredi almaya ideal olup olmadığı belli olacak. Kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, hemen 20.000 TL nakit parayı ATM'den çekebilecek. Bu kredi ile bankaya gitme zorunluluğu, internetten başvuru formu doldurmaya gerek kalmadan başvuru yapılabilen kolay bir yöntemdir.
ZİRAAT BANKASI ATM'DEN KREDİ NASIL ÇEKİLİR?
Ziraat Bankası sunduğu anında kredi imkanıyla beraber kişilere yüzde 1,64'lük faiz oranı ile 36 aya kadar vade sağlıyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası geri ödeme konusunda büyük kolaylıklar sağlıyor.
DENİZBANK ATM İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Anında kredi kampanyasını sunan Denizbank, en fazla tercih edilen bankalar arasında bulunarak, 20 bin TL tutarında kredi imkanı sunuyor.
Vatandaşlar ATM üzerinden gerçekleştirecekleri işlemle kredilerini çekebilecek. Vatandaşlar, 20 bin TL tutarında kredi için yüzde 1,90'lık bir faiz oranı ile beraber geri ödeme yapabilecek. 36 aya varan vade imkanlarıyla beraber vade süresini artırabilir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.