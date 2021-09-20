Kredi desteği müjdesi! Alan gidiyor! 100.000 TL sıfır faizli veriliyor! 50.000 TL’ye kadar da düşük faizli kredi...

Küçükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer alan Van'da, hayvan adedinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısı ve Ziraat Bankası'nın işbirliğiyle başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında müracaat ve destekler devam ediyor.