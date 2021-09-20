9 milyon kişinin gözü orada! En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? 2022 en düşük emekli maaşı kaç TL?

Türkiye'de memurlara ve milyonlarca emeklinin maaşına Temmuz ayında zam yapılmıştı. Temmuz zammı ile bütün memur ve mekli maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılmıştı. 2021 yılının son aylarına doğru gidilirken emekliler yeni senede maaşların ne kadar olacağını sorguluyor. Peki 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? SSK-Bağkur-Esnaf 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşları zam oranları gelişen aylarda netlik kazanacak.
2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur?
2022 yılında emekli maaşlarının (aylıklarının) ne kadar olacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliler aldıkları düşük ücret ile hayat pahalılığı karşısında ayakta durmaya çalışırken maaşlarına iyi bir zam bekliyor. En düşük emekli maaşı seviysinden aylık alan mekliler ise maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını talep ediyor.
Peki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? 2021 Temmuz zam oranı ile birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL'den 2 bin 624 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL'den bin 912 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 TL'den bin 802 TL'ye yükseldi 2022 emekli maaşları ise önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı?
En düşük emekli maaşlarının asgari ücrete yakın seviyeye getirilmesi bir çok emeklinin talebi. 2021 yılı asgari ücret net 2 bin 825 lira iken en düşük Bağkur emekli maaşı 1912 TL. Arada 900 liraya yakın bir fark bulunuyor. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
2021 En düşük emekli maaşları
2021 yılına Temmuz ayında yapılan zam oranı ile en düşük emekli maaşları aşağıdaki gibi olmuştur. İşte en düşük emekli aylıkları;
Ocak Temmuz
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912
BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802