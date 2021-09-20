Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur | Sigara içen işçi işten atılabilir mi?

Yasa bazı istisnalar saysa da bu yerlerdeki yasak sadece ziyaretçiler ya da müşteriler için değil görevliler ve çalışanlar için de geçerlidir. Yani işyerlerinde de kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. İşverenler bu konuda bazı tedbirler alarak çalışanları için özel bölümler ayırmakta ve buna göre de belli saatlerde mola verdirebilmektedir. Ancak yasaklanan alanlarda sigara içmeye ısrar etmesi bir işçi için tazminatsız atılma sonucunu da doğuracaktır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı maddesinde, "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması" ifadesi bulunmaktadır.