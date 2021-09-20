Başının derdine düştü! 90 gün sonra ödemesi başlıyor! TC kimlik numaranızla paranızı anında alacaksınız

Kredi çekecek herkes bankaların sağladığı kampanyaları yakından takip ediyor. Zaman vakit avantajlı imkanlar yayınlayan bankaların bazıları ise ödemeleri 3 ay erteleyen kampanyalar düzenliyor. Genellikle koronavirüs salgını etkisiyle nakit sorunu çekecekler amacıyla bu kampanyalar bir fırsata dönüşebiliyor. 3 ay ödeme yapmadan kredi kullanabileceğiniz bankalar, ideal koşullar ile kredi tüketimi gerçekleştiren bankalar. Ertelemeli kredi, bankalardan alınan kredinin ödemesinin hemen başlamayıp belirtilen dönemde başladığı kredi ürünleridir. Ertelemeli kredilerde erteleme süresi en fazla 3 ay olabiliyor.
3 ay ertelemeli kredi ne demek?
Ertelemeli kredi, bankalardan alınan kredinin ödemesinin hemen başlamayıp belirtilen dönemde başladığı kredi ürünleridir. ... Ertelemeli kredilerde erteleme süresi en fazla 3 ay olabiliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
Yapı Kredi 3 ay erteleme nasıl yapılır?
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.
Kredi başvurunuz banka politikaları kapsamında değerlendirilir ve ideal olması halinde kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi ardından başvurunuz olumsuz neticelenebilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması halinde "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki bütün koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi amacıyla de geçerlidir.
Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi'ne T.C. kimlik numaranız ya da kullanıcı kodunuz ile giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre alabilmek istiyorsanız, Şifre Al/Şifremi Unuttum menüsünden anında şifre oluşturabilirsiniz.
3 Ay Ödemesiz Kredin Akbank'ta
Dilerseniz hemen şimdi Akbank.com'dan, Akbank Telefon Şubesi'ni arayarak veya Akbank Mobil ve İnternet'e girerek belgesiz, imzasız Direkt Kredi* kullanabilir veya aşağıdaki belgelerle birlikte Şubelerimize başvurabilirsiniz.. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.