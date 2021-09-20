Başının derdine düştü! 90 gün sonra ödemesi başlıyor! TC kimlik numaranızla paranızı anında alacaksınız



3 ay ertelemeli kredi ne demek?

Ertelemeli kredi, bankalardan alınan kredinin ödemesinin hemen başlamayıp belirtilen dönemde başladığı kredi ürünleridir. ... Ertelemeli kredilerde erteleme süresi en fazla 3 ay olabiliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

Yapı Kredi 3 ay erteleme nasıl yapılır?

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

Kredi başvurunuz banka politikaları kapsamında değerlendirilir ve ideal olması halinde kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi ardından başvurunuz olumsuz neticelenebilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.