Başının derdine düştü! 90 gün sonra ödemesi başlıyor! TC kimlik numaranızla paranızı anında alacaksınız

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    • Ekonomi
    • 21.09.2021 08:47
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    • 21.09.2021 08:47
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    Kredi çekmek isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren adım. Bankalar tek tek açıklıyorlar. 3 ay ödeme yok... Nakit bozukluğu yaşayanlar suretiyle bankalar belirli dönemlerde çeşitli avantajlarla müşterilerine kredi imkânı sunuyor. Değişikliğe uğrayan faiz oranları ve vade imkanları ile nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise sunulan kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kredi veriyor. İşte 3 ay kredi ertelemesi sunan bankalar ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    TC kimlik numaranızla paranızı alacaksınız: 3 ay sonra başlıyor!

    Kredi çekecek herkes bankaların sağladığı kampanyaları yakından takip ediyor. Zaman vakit avantajlı imkanlar yayınlayan bankaların bazıları ise ödemeleri 3 ay erteleyen kampanyalar düzenliyor. Genellikle koronavirüs salgını etkisiyle nakit sorunu çekecekler amacıyla bu kampanyalar bir fırsata dönüşebiliyor. 3 ay ödeme yapmadan kredi kullanabileceğiniz bankalar, ideal koşullar ile kredi tüketimi gerçekleştiren bankalar. Ertelemeli kredi, bankalardan alınan kredinin ödemesinin hemen başlamayıp belirtilen dönemde başladığı kredi ürünleridir. Ertelemeli kredilerde erteleme süresi en fazla 3 ay olabiliyor.


    3 ay ertelemeli kredi ne demek?

    Ertelemeli kredi, bankalardan alınan kredinin ödemesinin hemen başlamayıp belirtilen dönemde başladığı kredi ürünleridir. ... Ertelemeli kredilerde erteleme süresi en fazla 3 ay olabiliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    Yapı Kredi 3 ay erteleme nasıl yapılır?

    3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

    Kredi başvurunuz banka politikaları kapsamında değerlendirilir ve ideal olması halinde kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi ardından başvurunuz olumsuz neticelenebilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

    Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması halinde "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki bütün koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi amacıyla de geçerlidir.

    Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi'ne T.C. kimlik numaranız ya da kullanıcı kodunuz ile giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre alabilmek istiyorsanız, Şifre Al/Şifremi Unuttum menüsünden anında şifre oluşturabilirsiniz.


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        İhtiyaç kredisi çekme şartları nelerdir?

        - Kredi müracaat sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

        - Kredi müracaatının olumlu olarak değerlendirilebilmesi amacıyla ING Bank doğrultusundan tespit edilen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin derli toplu ödenmiş olması, bütün bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir civarda olması, TCMB istihbaratında mesele olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)

        - ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en ideal gereksinim kredisi teklifine müraacat ederken nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.

        İhtiyaç kredisi müracaatı amacıyla lüzumlu belgeler nelerdir?

        ING'nin ideal aylık faiz oranları ve vade ile tanıttığı gereksinim kredisi müracaatında lüzumlu olan belgeler;

        T.C uyruklu şahıslar amacıyla;

        Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ya da Pasaport

        Yabancı uyruklu şahıslar amacıyla;

        Pasaport ve Oturma İzni Belgesi.

        Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, ceptelefonu faturalarından rastgele biri.

        Bu belgelere ek olarak, çalışma haline göre alttaki belgeler de lüzumludir.

        Ücretli çalışanlar:

        Son aya ait maaş bordrosu aslı ya da çalıştığı firmanın imza sirkülerinin bulunduğu maaş yazısı,
        Özel sektör çalışanlarında SGK dökümü.

        Emekliler:

        İlgili sosyal emniyet kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi (Mevcutta varsa),
        Gelirini belgeleyen banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı/ SGK'nın internet sitesinden alınan emekli aylık bildirgesinin çıktısı.

        Tüzel şahısliği olmayan gerçek şahıs tacirler ile serbest meslek erbabı:
        Son seneye ait vergi levhası fotokopisi,
        Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi,
        Vergi dairesi onaylı son seneye ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti.

        Tüzel şahısliği olan firma ortakları:

        Son seneye ait noter onaylı imza sirküleri,

        Son seneye ait vergi levhası fotokopisi/ e-vergi levhası,

        Son iki seneye ait ''Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'' hükümlerinde belirti edilen esaslara ideal olarak temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ile en son devre ayrıntı mizanı,

        Ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini gösteren ticaret sicil gazetesi (www.ticaretsicil.gov.tr adresinden alınan döküm ile prosedür yapılabilir).

        Çiftçiler:

        Çiftçilik belgesi

        *Çiftçilik geliri ek gelir olarak kabul edilmektedir. (Emekli geliri ya da ücret geliri esastır)
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        Emekli maaşını artıran formül
        Haberler Ekonomi Başının derdine düştü! 90 gün sonra ödemesi başlıyor! TC kimlik numaranızla paranızı anında alacaksınız
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