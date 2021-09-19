120 ay vade 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,49 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar! Konut kredisi son dakika faiz depremi

Konut kredisi son dakika faiz depremi haberi son derece çok bir şekilde vatandaşlar doğrultusundan takip ediliyor. Bu anlamda 120 ay vadeyle 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,49 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları kısa bir vakit içerisinde yükselmiş durumda. Bütün bu gelişmelerin beraberinde Eylül ayında konut kredisi kullanarak ev alacak olan müşteriler amacıyla bankaların tanıttığı faiz oranlarını sayfamızda vermiş durumdayız. 200 bin lira krediye 120 ayda yüzde % 1,37 oranında faizle aylık ödeme 3.405,31 TL oldu.
AKBANK Konut Kredisi
Aylık Taksit
3.405,31 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
410.913,70 TL
YAPI KREDİ Konut Kredisi
Aylık Taksit
3.405,31 TL
Faiz Oranı
% 1,37
Toplam Ödeme
410.873,20 TL
İŞ BANKASI Ev Kredisi
Aylık Taksit
3.420,39 TL
Faiz Oranı
% 1,38
Toplam Ödeme
413.121,80 TL
İNG Eşit Taksitli Mortgage
Aylık Taksit
3.588,27 TL
Faiz Oranı
% 1,49
Toplam Ödeme
432.925,90 TL