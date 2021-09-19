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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 08:40
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    • 20.09.2021 08:42
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    120 ay vade 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,49 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar! Konut kredisi son dakika faiz depremi

    Konut kredisi son dakika faiz depremi haberi: Eylül ayı sonunda sonbahar döneminde konut kredisi kullanacak olan müşterilere sağlanan faiz oranlarını, esnek ödeme seçenekleri ve 200.000 TL kredi için aylık taksit ödeme planı sayfamızda yer alıyor. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

    takvim.com.tr
    Konut kredisi son dakika faiz depremi: 120 ay vadeyle 200.000 TL...

    Konut kredisi son dakika faiz depremi haberi son derece çok bir şekilde vatandaşlar doğrultusundan takip ediliyor. Bu anlamda 120 ay vadeyle 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,49 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları kısa bir vakit içerisinde yükselmiş durumda. Bütün bu gelişmelerin beraberinde Eylül ayında konut kredisi kullanarak ev alacak olan müşteriler amacıyla bankaların tanıttığı faiz oranlarını sayfamızda vermiş durumdayız. 200 bin lira krediye 120 ayda yüzde % 1,37 oranında faizle aylık ödeme 3.405,31 TL oldu.

    AKBANK Konut Kredisi

    Aylık Taksit

    3.405,31 TL

    Faiz Oranı

    % 1,37

    Toplam Ödeme

    410.913,70 TL

    YAPI KREDİ Konut Kredisi

    Aylık Taksit

    3.405,31 TL

    Faiz Oranı

    % 1,37

    Toplam Ödeme

    410.873,20 TL

    İŞ BANKASI Ev Kredisi

    Aylık Taksit

    3.420,39 TL

    Faiz Oranı

    % 1,38

    Toplam Ödeme

    413.121,80 TL

    İNG Eşit Taksitli Mortgage

    Aylık Taksit

    3.588,27 TL

    Faiz Oranı

    % 1,49

    Toplam Ödeme

    432.925,90 TL

        KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        Geriye kalan yüzde 20'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
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        Haberler Ekonomi 120 ay vade 200.000 TL % 1,37, % 1,38, % 1,49 faiz oranıyla konut kredisi veren bankalar! Konut kredisi son dakika faiz depremi
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