Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstanbul'a 7 istasyonlu yeni hat!

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Fatih'ten başlayan 8 istasyonlu Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda önemli bilgiler paylaşıldı.

Bakan Karaismailoğlu açıklamalarında şunları kaydetti: "Tarihi güzellikleri ve turistik cazibesiyle mega kentimizin merkezi Sirkecideyiz. Burası emeğe, üretime, alın terine ev sahipliği yapar. İstanbullular için de yabancı misafirlerimiz için de bir kesişim ve buluşma noktasıdır. Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizlere emanetidir. Tarihi Yarımada. Sur içi… Bu nedenle biz de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını bir ulaşım projesi olmasının çok ötesinde planladık.

Hükûmetlerimiz döneminde tüm ulaşım modlarında Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada etkin, bir geçiş ve bağlantı noktası hâline getirdik. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'de bir buçuk asırdır var olan demiryolu yatırımları Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra, malesef uzun dönem ilgisizliğe ve kendi kaderine terk edilmişti.

2003 yılından itibaren demiryolu yatırımlarına da öncelik verdik. İlk iş olarak, mevcut demiryolu ağlarımızın tamamını yeniledik. Demiryolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Halen 3500 km yeni demiryolu inşaatımız da devam ediyor.