Zincir marketlerin fiyat oyununu vatandaş bozdu! Bu kadarına da pes! Aynı üründe yüzde yüze yakın fiyat farkı...

Bursa'da Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden birinden kilosu 92 liraya tereyağı alan vatandaş, ertesi gün aynı tereyağının diğer büyük marketlerden birinde 49,95 lira olduğunu görünce aradaki fiyat farkına isyan edip 92 liralık tereyağını iade etti.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhane memuru olarak çalışan Mustafa Aktaş, iş çıkışında evinin bulunduğu Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki büyük bir zincir marketin şubesine girip alışveriş yaptı.
Aldığı ürünlerin içinde 1 kilogram Torku marka tereyağı da olan Aktaş, alışverişten sonra fişi incelediğinde tereyağının kilosunun 92 lira olduğu görüp fiyatın pahalı olduğunu düşündü.
Ertesi gün başka bir zincir markete su almak için giden Aktaş, reyonları gezerken bir gün önce 92 liraya aldığı 1 kiloluk tereyağının burada 49,95 olduğunu gördü.
TEREYAĞ FİYATINDAKİ FARKIN YÜZDE 94 OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran vatandaş, kilosu 50 lira olan tereyağından bir tane satın aldıktan sonra soluğu kazıklandığını düşündüğü markette aldı. Marketin yetkilisi ile görüşen Aktaş, iki market arasındaki fiyat farkının neden bu kadar olduğunu sorarak ürünü iade etti.
Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri zincir marketin merkezindeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip yetkililere iletti.