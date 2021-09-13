Zincir marketlerin fiyat oyununu vatandaş bozdu! Bu kadarına da pes! Aynı üründe yüzde yüze yakın fiyat farkı...

TEREYAĞ FİYATINDAKİ FARKIN YÜZDE 94 OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Aradaki yüzde 94'lük fiyat farkına şaşıran vatandaş, kilosu 50 lira olan tereyağından bir tane satın aldıktan sonra soluğu kazıklandığını düşündüğü markette aldı. Marketin yetkilisi ile görüşen Aktaş, iki market arasındaki fiyat farkının neden bu kadar olduğunu sorarak ürünü iade etti.

Aktaş, iki marketten aldığı ve arada yaklaşık yüzde 90 fiyat farkı olan fişleri zincir marketin merkezindeki yetkililere sordu. Aktaş, istenmesi üzerine fişlerin fotoğrafını da çekip yetkililere iletti.