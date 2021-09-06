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    Sebze-meyvede marketler arasında da büyük fiyat farkı var! TAKVİM, yaygın iki marketin fiyatlarını araştırdı

    Sebze-meyvede marketler arasında da büyük fiyat farkı var. TAKVİM, yaygın iki marketin fiyatlarını araştırdı. Fiyatta Yüzde 67’ye varan farklar ortaya çıktı. Alışverişe çıkmadan önce araştırma yapanlar aynı ürüne fazla ödeme yapmaktan kurtuluyor.

    Ürün aynı fiyat farklı

    Ülkemizde sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum tüketiciyi bezdiriyor. Tarladan 1 liraya çıkan ürün, tezgahta 3-4 katına ulaşıyor. Bu farkın benzeri marketler arasında da görülüyor. Sebze-meyve fiyatları marketler arasında büyük değişkenlik gösteriyor. 2 yaygın marketin fiyatlarına bakıldığında yüzde 67'ye varan farklar görülüyor.

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    Fiyat farkında başı kabak çekiyor. Bir markette 14.90 liraya satılan 1 kilogram incir, diğer markette 24.90 liraya tüketiciye sunuluyor. Kabak bir markette 5.49, diğerinde 8.49 liraya; elma (starking) bir markette 9.95, diğerinde 14.90 liraya, çekirdeksiz üzüm bir markette 5.99, diğerinde 8.95 liraya tüketiciye sunuluyor. Alışverişe çıkmadan önce araştırma yapanlar aynı ürüne fazla ödeme yapmaktan kurtuluyor.

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    Haberler Ekonomi Sebze-meyvede marketler arasında da büyük fiyat farkı var! TAKVİM, yaygın iki marketin fiyatlarını araştırdı
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