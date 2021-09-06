Sebze-meyvede marketler arasında da büyük fiyat farkı var! TAKVİM, yaygın iki marketin fiyatlarını araştırdı

Ülkemizde sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum tüketiciyi bezdiriyor. Tarladan 1 liraya çıkan ürün, tezgahta 3-4 katına ulaşıyor. Bu farkın benzeri marketler arasında da görülüyor. Sebze-meyve fiyatları marketler arasında büyük değişkenlik gösteriyor. 2 yaygın marketin fiyatlarına bakıldığında yüzde 67'ye varan farklar görülüyor.

İNCİR İLK SIRADA

Fiyat farkında başı kabak çekiyor. Bir markette 14.90 liraya satılan 1 kilogram incir, diğer markette 24.90 liraya tüketiciye sunuluyor. Kabak bir markette 5.49, diğerinde 8.49 liraya; elma (starking) bir markette 9.95, diğerinde 14.90 liraya, çekirdeksiz üzüm bir markette 5.99, diğerinde 8.95 liraya tüketiciye sunuluyor. Alışverişe çıkmadan önce araştırma yapanlar aynı ürüne fazla ödeme yapmaktan kurtuluyor.