0.49 faizli 3.000-5.000-10.000 bin TL Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan kredi çekenlere son dakika yapılandırma müjdesi!

Son dakika: Türkiye'de pandemi nedeniyle bankalar detaylı destekler uygulamaya sokmuştu. Bu kapsamda geçen yıl yani 2020'de Vakıfbank ve Ziraat Bankası ideal finansmanlı krediler dağıtmıştı. Aylık geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar söz hususu kredilerden faydalandılar. Fakat salgının uzaması ile birlikte çoğu vatandaş çektiği kredileri geri ödemekte zorlandı. Kredilerini ödemekte zorlanan vatandaşlara ise yapılandırma müjdesi geldi. Kredi yapılandırması tercih edilmesi durumunda kredi çeken bireylerin geri ödemelerinde azalma olacaktır.
Nasıl yapılandırma yapılır?
Hürriyet'te yer alan habere göre, Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabilecekler. Takvim.com.tr'de okumaya devam edin.
Vatandaşlar internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanarak, Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretleyerek yapılandırmadan faydalanabilecek.
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Ödeme Planı Görüntüleme için tıklayınız.