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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 08:40
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    • 14.09.2021 08:41
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    0.49 faizli 3.000-5.000-10.000 bin TL Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan kredi çekenlere son dakika yapılandırma müjdesi!

    Son dakika: Vakıfbank ve Ziraat Bankası geçen yıl vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar kredi sağladılar. Söz hususu kredilere çok sayıda vatandaş talep gösterdi. Fakat salgının devam etmesi nedeniyle yüzde 0.49 faiz oranıyla verdiği kredileri çoğu vatandaş geri ödemekte zorlandı. Gelen son verilere göre ise kamu bankaları doğrultusundan verdiği kredilere yapılandırma uygulanabilecek.

    takvim.com.tr
    3.000-5.000-10.000 bin TL kredi çekenlere yapılandırma müjdesi!

    Son dakika: Türkiye'de pandemi nedeniyle bankalar detaylı destekler uygulamaya sokmuştu. Bu kapsamda geçen yıl yani 2020'de Vakıfbank ve Ziraat Bankası ideal finansmanlı krediler dağıtmıştı. Aylık geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar söz hususu kredilerden faydalandılar. Fakat salgının uzaması ile birlikte çoğu vatandaş çektiği kredileri geri ödemekte zorlandı. Kredilerini ödemekte zorlanan vatandaşlara ise yapılandırma müjdesi geldi. Kredi yapılandırması tercih edilmesi durumunda kredi çeken bireylerin geri ödemelerinde azalma olacaktır.



    Nasıl yapılandırma yapılır?

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabilecekler. Takvim.com.tr'de okumaya devam edin.

    Vatandaşlar internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanarak, Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretleyerek yapılandırmadan faydalanabilecek.

    Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Ödeme Planı Görüntüleme için tıklayınız.

        Kredi Yapılandırması Nedir, Nasıl Yapılır?

        Kredi başvurusundan sonra kredi çıkması durumunda size dilediğiniz tutarda para bankalardan verilebilir. Ardından ise bu paraları her ay taksitle ödemeniz istenmektedir. Fakat taksitleri ödeyemediğiniz hallerde bir grup sıkıntılar yaşanabilir. Kredi yapılandırma işleminde kredinin faiz seviyesi ile yapılandırmanın faiz oranları birbirinden değişik olmaktadır. Bu sebeple bu oranların bankalardan öğrenilmesi gerekmektedir.

        Kredi Yapılandırma Nasıl Hesaplanır?

        Kredi yapılandırması tercih edilmesi durumunda kredi çeken bireylerin geri ödemelerinde azalma olacaktır. Mesela yüksek faiz seviyesine kredi almanız durumunda yapılandırma faiz seviyesinı öğrenip yapılandırma yaparak ödeyeceğiniz miktarı düşürmeniz mümkündür. Yapılandırma işleminin borcun ödenemediği ve faizin bundan sonra çok zorladığı dönemde yapılması doğru bir karar olacaktır. Yapılandırma ile güncel faiz oranları birbirinden değişik olmaktadır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
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        Haberler Ekonomi 0.49 faizli 3.000-5.000-10.000 bin TL Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan kredi çekenlere son dakika yapılandırma müjdesi!
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