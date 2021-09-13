Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı "hal" denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.