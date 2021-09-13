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Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı "hal" denetimi

Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı "hal" denetimi

Son zamanlarda fırsatçılar tarafından şişirilen fiyatlara karşı düğmeye basıldı. Üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.

13.09.2021 11:48 - Son Güncelleme: 13.09.2021 11:49
Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı hal denetimi

Ticaret Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi'nde eş zamanlı denetim yapıldı.

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Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı hal denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.

Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı hal denetimi

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi'nde denetimler gerçekleştirildi.

Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı hal denetimi

Denetim kapsamında, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi.

Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı hal denetimi

Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

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