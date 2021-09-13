Fahiş fiyat artışlarına geçit yok! Ticaret Bakanlığından eş zamanlı "hal" denetimi
Son zamanlarda fırsatçılar tarafından şişirilen fiyatlara karşı düğmeye basıldı. Üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.
13.09.2021 11:48
- Son Güncelleme: 13.09.2021 11:49
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.