Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? İşte analiz yorumlar ve canlı grafik!

Kripto para piyasaları binlerce kişi tarafından anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta içi başlayan büyük dalgalanma sonrası Bitcoin'deki kararsız seyir hafta sonu da tam gaz sürdü. Fiyatlarda yaşanan dalgalı seyrin ardından gözler son duruma çevrildi. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? İşte yorumlar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Birçok yatırımcısı bazı kripto para birimlerinde yaşanan düşüşün boğa sezonunun başlamasından ötürü olduğunu ifade etti. Kripto para piyasasındaki düşüşün devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

İşte kripto para piyasalarında son durum;