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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 13:26
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    • 13.09.2021 13:26
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    Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? İşte analiz yorumlar ve canlı grafik!

    Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşayan Bitcoin tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrasında bazı kripto para birimlerinin neden düştüğü merak ediliyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? İşte analiz yorumlar ve canlı grafik!

    Bitcoin neden düşüyor?

    Kripto para piyasaları binlerce kişi tarafından anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta içi başlayan büyük dalgalanma sonrası Bitcoin'deki kararsız seyir hafta sonu da tam gaz sürdü. Fiyatlarda yaşanan dalgalı seyrin ardından gözler son duruma çevrildi. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? İşte yorumlar...

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Birçok yatırımcısı bazı kripto para birimlerinde yaşanan düşüşün boğa sezonunun başlamasından ötürü olduğunu ifade etti. Kripto para piyasasındaki düşüşün devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

    İşte kripto para piyasalarında son durum;

    BİTCOİN'DE DALGALI SEYİR

    Hafta içi yaşanan büyük dalgalanma sonrası Bitcoin'deki kararsız seyir hafta sonu da devam etti. Dün 44.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün yeniden 46.000 doların üzerine tırmanarak 46.250 doları gördü. Bitcoin bu öğlen itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.5 değer kazandı.

    Ethereum ise yüzde 6.5'lik yükselişle 3.435 dolara çıktı. Günü en dikkat çekici yükselişlerinden birine ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX son 24 saatte yüzde 22 değer kazanarak 61.4 dolar oldu.

        AVAX sabah saatlerinde ise 64.87 dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Buradan gelen kâr satışlarıyla hafif bir gerileme yaşadı.

        AVAX son 1 ayda yüzde 250 yükseldi, haftalık yükselişi ise yüzde 33 oldu. Bu haftaki yükselişte Binance'in AVAX C-Chain entegrasyonunu tamamladığını duyurması etkili oldu.

        Prof Dr. Emin Gün Sirer'in kurucusu olduğu Ava Labs'in geliştirdiği Avalanche ağının kripto parası AVAX 2021'in en dikkat çeken değer kazançlarından birisine imza attı.

        Türkçe'de çığ anlamına gelen Avalanche (AVAX) 2021 yılına, 2.8 dolardan başlamıştı. Yani bu yıl yatırımcısına yüzde 2214 kazandırdı. Bugün itibarıyla 13.7 milyar dolarla, piyasa değeri bakımından en büyük 13. kripto para oldu.

        HIZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

        Avalanche ağı merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için güvenli, pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak amacıyla oluşturuldu. Sitesinde yer alan bilgilere göre geliştiriciler Avalanche üzerinden kolayca güçlü, güvenilir uygulamalar ve karmaşık kural setlerine sahip özel blokzincir ağları oluşturabiliyor.

            Avalanche üzerinden işlemler 3 saniyenin altında neticelenebiliyor. Karşılaştırma açısından Ethereum'da bu süre ortalama 6 dakikayı buluyor. Bunun yanında Ava Labs, Avalanche'ın Bitcoin ve Ethereum'a göre çok daha enerji verimli olduğunu ifade ediyor.
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            Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? İşte analiz yorumlar ve canlı grafik!
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