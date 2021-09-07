Altınay, süreci anlatarak, "Ev sahipleri fiyatları yukarı doğru tırmandırdılar. 1,5 yıldır aidat, yakıt gibi şeyleri kendileri ödediklerinden bunun acısını da çıkarabilmek için fiyatların üzerine yüzde 20'lik, 30'luk civarında zam koydular. Ayrıca talep meselesinden dolayı, gayrimenkul az olduğu için fiyatlar yukarı tırmanmış durumda. Kiralık daireler var ama çok az miktarda. Üretim yapılmıyor. Pandemiyle birlikte müteahhitler 2 yılı aşkın süredir inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı inşaat yapmaya çok yanaşmıyorlar. Çünkü maliyetler çok yüksek çıkıyor. Özellikle öğrenciler okullarına yakın bir yerde kiralık daire aradıkları için okullara yakın bölgelerde kiralık daire sıkıntısı yaşıyoruz" diye konuştu.

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