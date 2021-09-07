Yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitime karar verilmesiyle, üniversite öğrencilerinin ev aramaya başlaması, kiralık dairelerin fiyatını da artırdı.
Konya'da Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yoğunlukta oturduğu ve kentte 'üniversite mahallesi' olarak da bilinen Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde kiralar yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.
Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde memleketlerine dönmeleri üzerine evleri boşalttıklarını, yüz yüze eğitim kararı alınmasıyla da yeniden taleplerinin arttığını belirtti.
PANDEMİDE EV SAHİPLERİ KİRAYA YÜZDE 30 ZAM YAPTI