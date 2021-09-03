Ev kiralarını artırmak için bunu yaptılar! Ev sahipleri kiracılarını kovuyor

Bu fırsatçılığın devam etmesi halinde ciddi sıkıntıların da boy göstereceğini anlatan Ağaoğlu, "İnsanlar dışarıda kalmamak için evi mecburen tutacak. 1-2 ay sonra ödeme güçlüğü yaşayacak. Bir kiracı tahliye davası en az 3-4 yıl sürüyor. Ev sahipleri daha makul fiyatlarda kiralamalarda yaparlarsa insanlar düzenli ödeme yapar. Kira fiyatlarının bu oranlarda devam etmesi halinde kiracılarla ev sahiplerinin en az yüzde 30'u davalık olur" diye konuştu.