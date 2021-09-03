Ev kiralarını artırmak için bunu yaptılar! Ev sahipleri kiracılarını kovuyor
Türkiye'deki büyükşehirlerde baş gösteren kira artışları fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Yeni kiracıların haricinde mevcut kiracıların da ödemelerini artıran ev sahipleri 'Ya kiranı öde ya da çık' baskısı yapmaya başladı. Durumun sonucunda da kiracılar soluğu mahkemede aldı. İşte detaylar...
Türkiye'deki büyükşehirlerde baş gösteren kira artışları fırsatçılığı da beraberinde getirdi.
Türkiye genelinde yüzde 40, İstanbul'da bazı bölgelerde yüzde 300'lere varan oranlarda artan kiralar nedeniyle ev sahipleri eski kiracılarına "Ya fiyatı artır ya evden çık" baskısı yapıyor. Her gün tüketici derneklerine yüzlerce şikâyet yağıyor. Ev sahiplerinin yüksek kira baskısı uyguladığı kiracılar, soluğu mahkemelerde almaya başladı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Tüketici Danışma Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde kira fiyatlarının 2-3 kata kadar artış gösterdiğini belirterek, "Pandemi dönemindeyiz. Bütün dünya sağlık sorunlarıyla birlikte ekonomik güçlüklerle mücadele ediyor. Hal böyle iken konut arzındaki sıkıntıları fırsat görerek eski kiracıya daha yüksek kira için evden çıkma baskısı uygulayan, ederinin 2-3 katı kiraları dayatan ev sahiplerini insaflı olmaya davet ediyorum" dedi.
Bu fırsatçılığın devam etmesi halinde ciddi sıkıntıların da boy göstereceğini anlatan Ağaoğlu, "İnsanlar dışarıda kalmamak için evi mecburen tutacak. 1-2 ay sonra ödeme güçlüğü yaşayacak. Bir kiracı tahliye davası en az 3-4 yıl sürüyor. Ev sahipleri daha makul fiyatlarda kiralamalarda yaparlarsa insanlar düzenli ödeme yapar. Kira fiyatlarının bu oranlarda devam etmesi halinde kiracılarla ev sahiplerinin en az yüzde 30'u davalık olur" diye konuştu.