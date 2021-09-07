Ev sahipleri daha yüksek kira için mahkemeye koştu!

Başta İstanbul olmak üzere son günlerde kiralara yapılan fahiş zamları vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Kiralık evlere yapılan yüzde 300'e yakın kira artışları gündemden düşmüyor.
EV SAHİPLERİ ZAM PEŞİNDE
Kiracılarını tahliye etmek ya da kirayı yükseltmek isteyenlerin hukuki yollara başvurduğunu belirten avukatlar davalardaki artışa dikkat çekiyor.
DAVALARDA REKOR ARTIŞ
Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, kiralık eve yoğun talep olan bugünlerde ev sahipleri iki seçeneği değerlendiriyor. İlki; kiranın bölge ortalamasının altında kaldığını düşünenler eğer kiralama üzerinden 5 yıl geçtiyse 'kira tespit davası' açıp zam talep ediyor.
Ev sahibi lehine ikinci seçenek ise; kira sözleşmelerinde 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolanlar için tahliye talep ediliyor. Peki yasalar ne diyor? Kanuna göre kira sözleşmeleri aksi bir işlem yapılmadıkça her yıl yenileniyor. Ancak kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden sonra 'herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmadan' kiracıyı tahliye edebiliyor. Sadece uzama süresinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak fesih bildirimi yapmak zorunda.