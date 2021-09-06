Dikkat! Kirada kapora oyunu! Sakın bunu yapmayın!

Son dönemde bu tür şikayetlerde bulunan vatandaşların olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Hakan Akdoğan, ''Dolandırıcılar sahte ilan oluşturuyor. Sahte konut ilanının fiyatlarını da daha düşük tutuyorlar. Vatandaş aradığında ise eve yoğun talep olduğunu söylüyor ve kaparo parası isteniyor. Toplanan kapora sonradan iade edilmeden vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu yüzden vatandaşlar görmedikleri yer için kapora göndermesinler. Herhangi bir ilan için kapora gönderilmesin. Bu işin içinde bir emlak işletmesi olduğu belirtilmişse yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması yapılmalı. Vatandaşların dolandırıcıların eline düşmemesi için bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor'' dedi.