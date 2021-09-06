Dikkat! Kirada kapora oyunu! Sakın bunu yapmayın!

Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla birlikte kiralık konut ilanı bulunan sitelerde sahte ilanlarla kapora dolandırıcılığı ortaya çıktı. Uzmanlar kiralık ev arayan vatandaşları sahte ilanları görerek kapora göndermemesi konusunda uyarıyor.
Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışıyla birlikte 'kapora dolandırıcılığı' yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Kiralık konut için konut kiralama sitelerine giren vatandaş sahte ilanlara inanıp karşı taraf ile görüşüyor. Dolandırıcılar, vatandaştan sahte ilanını koyduğu konut için çok yoğun talep olduğu söyleyerek kaparo gönderilmesini talep ediyor. Birçok kişiden bu yöntemle para toplayan dolandırıcılar sahte ilanı kaldırıp ortadan kaybolabiliyor. Uzmanlar bu tür yöntemlerle vatandaşın mağdur olmaması için uyarılarda bulunuyor.
Son dönemde bu tür şikayetlerde bulunan vatandaşların olduğunu söyleyen Emlak Uzmanı Hakan Akdoğan, ''Dolandırıcılar sahte ilan oluşturuyor. Sahte konut ilanının fiyatlarını da daha düşük tutuyorlar. Vatandaş aradığında ise eve yoğun talep olduğunu söylüyor ve kaparo parası isteniyor. Toplanan kapora sonradan iade edilmeden vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu yüzden vatandaşlar görmedikleri yer için kapora göndermesinler. Herhangi bir ilan için kapora gönderilmesin. Bu işin içinde bir emlak işletmesi olduğu belirtilmişse yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle görüşülerek konut kiralaması yapılmalı. Vatandaşların dolandırıcıların eline düşmemesi için bu kriterlere dikkat etmesi gerekiyor'' dedi.