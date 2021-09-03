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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 16:18
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    • 03.09.2021 16:39
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    Merkez Bankası rezervleri 120 milyar dolar sınırında! Algıları çürüten tablo

    Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayınladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın toplam rezerv miktarının 27 Ağustos haftasında 9 milyar 709 milyon dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

    Merkez Bankası rezervleri 120 milyar dolar sınırında

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ağustos haftasında 9 milyar 709 milyon dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolara yükseldi.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    9 MİLYAR DOLAR ARTTI
    Buna göre, 27 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolar artışla 77 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Ağustos'ta 68 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi.

    TOPLAM REZERV 120 MİLYAR DOLAR SINIRINDA
    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 709 milyon dolar artışla 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 265 milyon dolara çıktı.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        ALGILARI ÇÜRÜTEN TABLO
        Geçtiğimiz aylarda özellikle CHP'nin başını çektiği muhalefet tarafından Türkiye ekonomisine yönelik başlatılan saldırıda "Merkez Bankası'nın rezervleri buharlaştı" algısı yaratılmaya çalışılmıştı. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının ortaya attığı "Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar buhar oldu" yalanı ile özellikle Başkan Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı kara propaganda yürütülerek iftiralarla saldırı düzenlendi.

        CHP'nin Merkez Bankası ve Berat Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütülürken, koronavirüs salgınının tüm ekonomik olumsuzluklarına rağmen Merkez Bankası'nın rezervleri 120 milyar dolar sınırına gelerek son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.
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