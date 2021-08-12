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    • Ekonomi
    • 12.08.2021 15:01
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    • 12.08.2021 15:44
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    Merkez Bankası'nın rezervleri 39 ayın en yükseğinde! 109 milyar doları aştı! CHP ve yandaşlarının rezerv oyunu bozuldu

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 109 milyar dolar seviyesini aşarak son 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başını çektiği muhalefet ve yandaşı medya tarafından Merkez Bankası rezervleriyle ilgili algı oyunu rakamlarla bir kez daha bozulmuş oldu.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası’nın rezervleri 39 ayın en yükseğinde

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü.

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
    31.01.2020 27.520 74.856 102.376
    28.02.2020 30.411 77.414 107.825
    27.03.2020 31.325 64.081 95.406
    30.04.2020 34.786 51.457 86.243
    29.05.2020 36.667 54.360 91.027
    26.06.2020 38.821 51.417 90.238
    30.07.2020 43.572 46.673 90.245
    28.08.2020 43.042 41.594 84.636
    25.09.2020 41.097 42.420 83.517
    23.10.2020 43.265 45.086 88.351
    27.11.2020 40.299 43.899 84.198
    31.12.2020 43.241 49.965 93.206
    29.01.2021 42.169 53.367 95.536
    26.02.2021 40.719 54.495 95.214
    26.03.2021 39.746 50.894 90.640
    30.04.2021 40.936 46.915 87.851
    28.05.2021 43.884 48.721 92.605
    25.06.2021 40.918 59.240 100.158
    19.07.2021 41.778 62.662 104.440
    30.07.2021 41.592 64.128 105.721
    06.08.2021 41.275 67.736 109.010

    TANTANACILARIN REZERV OYUNU BOZULDU
    Geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başını çektiği muhalefet ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve "Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar buhar oldu" yalanı ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini algı operasyonuna alet eden CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı kara propaganda yürüterek iftiralarda saldırdı. CHP'nin Merkez Bankası ve Berat Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütülürken, koronavirüs salgınının tüm ekonomik olumsuzluklarına rağmen Merkez Bankası'nın rezervleri 109 milyar dolar sınırını geçerek 39 ayın en yükseğine ulaştı.

    İŞTE 7 MADDEDE "128 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU" YALANININ PERDE ARKASI

    1- TÜRK LİRASI'NIN KONVERTİBL OLMASI NE DEMEKTİR?
    Konvertibl para, bir para biriminin, diğer para birimleri veya değerli madenlerle değiştirilebilir olmasıdır.
    1990: Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya "Türk Lirası'nın konvertibl" olduğunu ilan etti.
    Yani TCMB, kendisine başvuran herkese (kim olursa olsun) Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk Lirası karşılığında döviz vermek zorundadır.
    TCMB, talep ettiği dövizi piyasadan yeteri kadar karşılayamayanların bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.
    TCMB'nin bu talebi karşılamaması mümkün değildir. Bu talebin karşılanmaması, devletin temerrüte düşmesi, iflas etmesi demektir.

    2- TÜRKİYE'YE 2018, 2019 VE 2020'DE AÇIKTAN YAPILAN EKONOMİK SALDIRI
    Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse her yıl ikiz açık verdi:
    -Dış ticaret açığı - Cari işlemler
    Ancak 2019'da Türkiye 6,8 milyar dolarlık rekor bir düzeyde cari fazla verdi. Ancak Türkiye ekonomisi, 2018, 2019 ve 2020'de önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar çok döviz talebi ile karşı karşıya kaldı.
    Bu olağanüstü talebin amacı, Türk finans piyasaları ve dolayısıyla hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakmak.
    ABD eski Başkanı Trump'ın attığı şu tweetler bu müdahaleye en açık örneklerdendi:
    (Terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi kastederek) "Eğer Kürtleri vururlarsa Türkiye ekonomisi mahvolur" (14 Ocak 2019)
    "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım" (7 Ekim 2019)
    Trump'ın bu son tweeti sonrası dolar/TL 5,80'i aşmıştı.

        3 - KÜRESEL EKONOMİYE KORONAVİRÜS DARBESİ
        Mart 2020: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü.
        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de 2019'a göre 2020'de gelir kaybı yaşadı.
        Mal ihracatında 12 milyar dolarlık kayıp.
        Hizmet ihracatında en az 30-35 milyar dolarlık kayıp.
        Sadece turizm 25 milyar dolarlık gelir kaybı.

        4- TCMB DÖVİZ REZERVİNİN 18 YILLIK SEYRİ
        2002: 27,5 milyar dolar
        2005 sonu ilk kez 50 milyar dolar çıtasını aştı
        2012 ortası: 100 milyar doları geçti
        Kasım 2013 Gezi provokasyonlarına rağmen 135 milyar dolara yaklaştı
        Ekim 2017: 117,8 milyar dolar
        Ağustos 2018: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ekonomik operasyonları ve kur saldırıları başladı.
        Eylül 2018: 84,7 milyar dolar
        Şubat 2020 (ekonomi yönetiminin tedbirleriyle): 107,7 milyar dolar

        5 -KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE TCMB'NİN DÖVİZ REZERVİ NE KADAR AZALDI?
        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merkez bankası rezervleri azaldı
        -Eylül 2020: 79,7 milyar dolar
        -Ekim 2020: 84,5 milyar dolar
        -Kasım 2020: 82,7 milyar dolar
        -Aralık 2020: 93,3 milyar dolar

        TCMB DÖVİZ REZERVİ;
        -Şubat 2020: 107,7 milyar dolar
        -Şubat 2021: 95,5 milyar dolar
        Yani TCMB'nin 1 yıldaki döviz rezervi kaybı: 12,2 milyar dolar.

            6- TCMB DÖVİZLERİ BUHAR MI OLDU?
            TCMB elindeki döviz karşılıksız şekilde ortadan kaybolmuyor.
            TCMB'nin döviz rezervi buhar olmuyor
            Kişi ve kurumlar, ellerindeki TL karşılığı TCMB'den döviz alıyor
            TCMB'nin döviz rezervi, dolar-TL-altın dönüşümüyle piyasada kalmaya devam ediyor.
            2020'de TCMB'nin karşıladığı döviz talebi toplamı: 93.3 Milyar Dolar

            a- Cari açık: 36.7 milyar dolar
            (Cari açık, dış ticaret açığıdır. İthalatın ihracata göre fazlalığı demektir)

            b- Yabancı portföy yatırımcısının çıkışı: 9,3 milyar dolar
            Yabancı yatırımcılar, Türkiye'ye getirdikleri dövizleri TL'ye çevirip borsaya yatırıyor, hazine bonosu satın alıyor (sıcak para)
            Yatırımcılar zaman zaman getirdikleri bu dövizi geri çekiyor.
            2020'de bu şekilde daha önce getirdikleri dövizlerden 9,3 milyar dolarlık kısmı, TL varlıklardan dövize çevirip çektiler.
            Bu çekim işlemi TCMB'den gerçekleşti.

            c- Türkiye'deki kişi ve kurumların döviz talebi; 41 milyar dolar
            Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, ellerindeki TL varlıkları, toplamı 41 milyar dolar olacak şekilde dövize çevirdiler.
            Önce piyasaya başvurdular, buradan taleplerini karşılayamadılar.
            Bu talep TCMB tarafından karşılandı.

            d- Özel sektörün yurt dışına olan kısa vadeli borcu ödendi: 3 milyar dolar
            Yurt dışına döviz borcu olan özel sektör, TCMB'den TL karşılığı bu dövizi alıp borcunu ödedi.

            e- Yolcu beraberinde giden kaynak çıkışı: 3,3 milyar dolar
            Bu kalemler dışında TCMB, başka herhangi bir döviz satışı gerçekleştirmedi.

            7- TÜRKİYE EKONOMİK SALDIRILAR VE KORONAVİRÜSE RAĞMEN BÜYÜDÜ
            Herhangi bir ülkenin, özellikle gelişen bir piyasa ülkesinin, bu kadar yoğun bir döviz talebini karşılaması mümkün değildir
            Türkiye'ye yapılandan çok daha düşük döviz talebi alan ve bu talebi karşılayamayıp iflas eden ülkeler oldu
            Türkiye, bütün finans, döviz, para piyasalarının dengesini bozma potansiyeli taşıyacak derecede büyük boyutlu bir finansal operasyonla başa çıkabildi
            Türkiye'nin uyguladığı etkin ekonomik politikaları ile üretim devam etti
            Koronavirüs sürecinde toplam 311 Milyar TL'lik destek ve teşvikler hayata geçirildi
            Dünya ülkelerinin tamamına yakını küçülürken Türkiye, %1,8 ile G20 ülkeleri arasında 2020'de büyüme kaydeden iki ülkeden biri oldu
            Ocak ve Şubat 2021'de ihracat rekorları kırıldı
            Türkiye'nin Şubat 2021 itibariyle döviz rezervi: 95.5 milyar dolar

            Takvim.com.tr/Özel Haber

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