Merkez Bankası'nın rezervleri 39 ayın en yükseğinde! 109 milyar doları aştı! CHP ve yandaşlarının rezerv oyunu bozuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|19.07.2021
|41.778
|62.662
|104.440
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|06.08.2021
|41.275
|67.736
|109.010
TANTANACILARIN REZERV OYUNU BOZULDU
Geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başını çektiği muhalefet ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve "Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar buhar oldu" yalanı ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini algı operasyonuna alet eden CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı kara propaganda yürüterek iftiralarda saldırdı. CHP'nin Merkez Bankası ve Berat Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütülürken, koronavirüs salgınının tüm ekonomik olumsuzluklarına rağmen Merkez Bankası'nın rezervleri 109 milyar dolar sınırını geçerek 39 ayın en yükseğine ulaştı.
İŞTE 7 MADDEDE "128 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU" YALANININ PERDE ARKASI
1- TÜRK LİRASI'NIN KONVERTİBL OLMASI NE DEMEKTİR?
Konvertibl para, bir para biriminin, diğer para birimleri veya değerli madenlerle değiştirilebilir olmasıdır.
1990: Türkiye Cumhuriyeti bütün dünyaya "Türk Lirası'nın konvertibl" olduğunu ilan etti.
Yani TCMB, kendisine başvuran herkese (kim olursa olsun) Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk Lirası karşılığında döviz vermek zorundadır.
TCMB, talep ettiği dövizi piyasadan yeteri kadar karşılayamayanların bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.
TCMB'nin bu talebi karşılamaması mümkün değildir. Bu talebin karşılanmaması, devletin temerrüte düşmesi, iflas etmesi demektir.
2- TÜRKİYE'YE 2018, 2019 VE 2020'DE AÇIKTAN YAPILAN EKONOMİK SALDIRI
Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse her yıl ikiz açık verdi:
-Dış ticaret açığı - Cari işlemler
Ancak 2019'da Türkiye 6,8 milyar dolarlık rekor bir düzeyde cari fazla verdi. Ancak Türkiye ekonomisi, 2018, 2019 ve 2020'de önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar çok döviz talebi ile karşı karşıya kaldı.
Bu olağanüstü talebin amacı, Türk finans piyasaları ve dolayısıyla hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakmak.
ABD eski Başkanı Trump'ın attığı şu tweetler bu müdahaleye en açık örneklerdendi:
(Terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi kastederek) "Eğer Kürtleri vururlarsa Türkiye ekonomisi mahvolur" (14 Ocak 2019)
"Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım" (7 Ekim 2019)
Trump'ın bu son tweeti sonrası dolar/TL 5,80'i aşmıştı.