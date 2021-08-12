Merkez Bankası'nın rezervleri 39 ayın en yükseğinde! 109 milyar doları aştı! CHP ve yandaşlarının rezerv oyunu bozuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 31.01.2020 27.520 74.856 102.376 28.02.2020 30.411 77.414 107.825 27.03.2020 31.325 64.081 95.406 30.04.2020 34.786 51.457 86.243 29.05.2020 36.667 54.360 91.027 26.06.2020 38.821 51.417 90.238 30.07.2020 43.572 46.673 90.245 28.08.2020 43.042 41.594 84.636 25.09.2020 41.097 42.420 83.517 23.10.2020 43.265 45.086 88.351 27.11.2020 40.299 43.899 84.198 31.12.2020 43.241 49.965 93.206 29.01.2021 42.169 53.367 95.536 26.02.2021 40.719 54.495 95.214 26.03.2021 39.746 50.894 90.640 30.04.2021 40.936 46.915 87.851 28.05.2021 43.884 48.721 92.605 25.06.2021 40.918 59.240 100.158 19.07.2021 41.778 62.662 104.440 30.07.2021 41.592 64.128 105.721 06.08.2021 41.275 67.736 109.010

TANTANACILARIN REZERV OYUNU BOZULDU

Geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başını çektiği muhalefet ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve "Merkez Bankası'nın kasasından 128 milyar dolar buhar oldu" yalanı ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini algı operasyonuna alet eden CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı kara propaganda yürüterek iftiralarda saldırdı. CHP'nin Merkez Bankası ve Berat Albayrak üzerinden kurguladığı iftira kampanyası rakamlarla çürütülürken, koronavirüs salgınının tüm ekonomik olumsuzluklarına rağmen Merkez Bankası'nın rezervleri 109 milyar dolar sınırını geçerek 39 ayın en yükseğine ulaştı.