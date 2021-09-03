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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 16:55
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    • 03.09.2021 16:55
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    Başlar göğe erdi! ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Otomobil severler en çok o modellere yöneldi! Tercihler değişmedi

    Araçların ÖTV'lerinde oluşturulan indirim ardından vasıta piyasasında yaşanan hareketlenme bilgileri de yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği doğrultusundan hazırlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Piyasa Değerlendirme Raporu'nda Ocak-Ağustos devresi ve ağustos ayına dair satışlar ele alındı. Söz hususu rapora gör Türkiye otomobil ve hafif ticari vasıta toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki senenin aynı devresine göre yüzde 24,3 büyüme gösterirken bu sayı 501 bin 4 adet civarında kaydedildi

    takvim.com.tr
    ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Ağustos ayında otomobil satışları arttı!

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bilgilerine göre Ağustos ayında otomobil satışlarında artış yaşanırken fazlalıkla Sedan model vasıtalar satıldı. Hem de vatandaşlar benzinli ve otomatik vasıtaları tercih ettiler. Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı. Van gövde tipi yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.


    OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

    Otomobil satışları geçen yıl, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış göstererek, 391 bin 392 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ağustos ayında otomobil satışlarında artış yaşanırken çoğunlukla Sedan model araçlar satıldı. Ayrıca vatandaşlar benzinli ve otomatik araçları tercih ettiler.



    Araçların ÖTV'lerinde yapılan indirim sonrası araç piyasasında yaşanan hareketlenme verileri de yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından hazırlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nda ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin satışlar ele alındı.

    Söz konusu rapora gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüme gösterirken bu sayı 501 bin 4 adet seviyesinde kaydedildi.


        OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

        Otomobil satışları geçen yıl, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış göstererek, 391 bin 392 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

        Otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.

        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 8,8 azalış kaydetti.

        Ayrıca ocak-ağustos dönemi segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,6'sını A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

        C SEGMENTİ İLK SIRADA

        C segmenti otomobiller pazarda, 214 bin 939 adetle yüzde 54,9, B segmenti otomobiller de 117 bin 649 adetle yüzde 30,1 oranında pay aldı.

        VATANDAŞIN TERCİHİ SEDAN OLDU

        Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 40,9 pay ve 160 bin 18 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,4 pay ve 134 bin 712 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 88 bin 626 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

        BENZİNLİ VE OTOMATİK ARAÇTAN VAZGEÇİLMİYOR

        Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı sürüyor. Son verilere göre ocak-ağustos döneminde benzinli otomobil satışları 257 bin 319 adetle pazardan yüzde 65,7 pay alırken, dizel otomobil satışları 80 bin 650 adetle yüzde 20,6 pay, hibrit otomobil satışları 32 bin 885 adetle yüzde 8,4 pay, otogazlı otomobil satışları 19 bin 342 adetle yüzde 4,9 pay aldı. Bu dönemde 1.196 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

        TERCİHLER DEĞİŞİYOR

        Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı. Van gövde tipi yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.
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