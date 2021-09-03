Başlar göğe erdi! ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Otomobil severler en çok o modellere yöneldi! Tercihler değişmedi



OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Otomobil satışları geçen yıl, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış göstererek, 391 bin 392 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 8,8 azalış kaydetti.

Ayrıca ocak-ağustos dönemi segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,6'sını A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.