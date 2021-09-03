Başlar göğe erdi! ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Otomobil severler en çok o modellere yöneldi! Tercihler değişmedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bilgilerine göre Ağustos ayında otomobil satışlarında artış yaşanırken fazlalıkla Sedan model vasıtalar satıldı. Hem de vatandaşlar benzinli ve otomatik vasıtaları tercih ettiler. Ağustos sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller 295 bin 321 adetle pazardan yüzde 75,5, manuel şanzımanlı otomobiller de 96 bin 71 adetle yüzde 24,5 pay aldı. Van gövde tipi yüzde 78,1 pay ve 85 bin 565 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,2 pay ve 11 bin 140 adetle ikinci sırada yer aldı.
OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIŞ GÖSTERDİ
Otomobil satışları geçen yıl, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış göstererek, 391 bin 392 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ağustos ayında otomobil satışlarında artış yaşanırken çoğunlukla Sedan model araçlar satıldı. Ayrıca vatandaşlar benzinli ve otomatik araçları tercih ettiler.
Araçların ÖTV'lerinde yapılan indirim sonrası araç piyasasında yaşanan hareketlenme verileri de yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından hazırlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nda ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin satışlar ele alındı.
Söz konusu rapora gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüme gösterirken bu sayı 501 bin 4 adet seviyesinde kaydedildi.