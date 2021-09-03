Halkbank faizsiz kredi başvuru şartları nedir? 225 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli esnaf kredisi müjdesi!

Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

Halkbank'ın Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik oluşturduğu ürünlerimiz;