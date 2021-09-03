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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 15:47
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    • 03.09.2021 17:29
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    Halkbank faizsiz kredi başvuru şartları nedir? 225 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli esnaf kredisi müjdesi!

    Sıfır faizli kredi takviyeleri pandemi döneminde büyük oranda artarken bilhassa de kamu bankaları bu noktada öne çıktı. Devlet destekli faizsiz kredi paketleri ile KOSGEB destekli krediler peş peşe döneme sokulurken pondemiden olumsuz şekilde etkilenen esnafta unutulmadı. Bu anlamda Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

    takvim.com.tr
    225 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi

    Halkbank sıfır faiz seviyesi ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Kadın girişimcilere özel yayılan kredi paketinin müracaat şartlar ve başka merak edilen bütün detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte kredinin müracaat detayları

    Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler

    Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

    Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

    İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

    İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

    Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

    Halkbank'ın Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik oluşturduğu ürünlerimiz;

    ESKKK Kefaletiyle Krediler

    ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler

    0 Faizli Esnaf Kredileri

    Esnaf Yatırım Kredileri

    Taksit Ödemelerinizde Dijital Kolaylık

    Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil'den esnaf kredisi bilgilerinizi görüntüleyebilir, vadesi gelen ve gecikmiş taksitlerinizi kolayca ödeyebilirsiniz.

        Nasıl Başvuru Yapılır?

        Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

        Başvuru Şartları Neler?

        Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

        "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

        Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

        KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.

        Kredinin Özellikleri Neler?

        Azami kredi limiti, işini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin TL'dir.

        Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.

        Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.

        Ödemesiz dönem faizleri 3'er ayda bir tahsil edilecektir.

        Kredi vadesi boyunca Kadın Girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır.

        Kadın Girişimcilere mevcut kredi limitleri kapsamında asgari 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Halkbank faizsiz kredi başvuru şartları nedir? 225 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli esnaf kredisi müjdesi!
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