Halkbank faizsiz kredi başvuru şartları nedir? 225 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli esnaf kredisi müjdesi!

Halkbank sıfır faiz seviyesi ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Kadın girişimcilere özel yayılan kredi paketinin müracaat şartlar ve başka merak edilen bütün detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte kredinin müracaat detayları
Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler
Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…
Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;
İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.
İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.
Halkbank'ın Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik oluşturduğu ürünlerimiz;
ESKKK Kefaletiyle Krediler
ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler
0 Faizli Esnaf Kredileri
Esnaf Yatırım Kredileri
Taksit Ödemelerinizde Dijital Kolaylık
Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil'den esnaf kredisi bilgilerinizi görüntüleyebilir, vadesi gelen ve gecikmiş taksitlerinizi kolayca ödeyebilirsiniz.