Yüzde 20’yi aşan büyüme bekleniyor (Ekonomi haberleri)

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün duyurulacak. Ekonomistler, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21.8 büyümesini bekliyor. İş dünyası salgına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20'yi aşması beklenen büyümenin 2021'in tamamında yüzde 7-8 bandında gerçekleşebileceğini öngörüyor.
PEDALLAR EĞİTİM İÇİN DÖNECEK
TURKCELL'in bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor. 5 Eylül'de yapılacak etap için Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Bu yarış, bizim için çok önemli. Yangın bölgesindeki çocukların eğitimlerine destek vermek istedik" dedi.
BALIK SEZONU BUGÜN BAŞLADI
Denizlerde yeni av sezonu bugün başlıyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi" dedi.
ANZER BALI 1200 TL
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen Anzer balı, bu sene kilogramı bin 200 liradan satışa sunulacak. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, 2020'de 2 ton balın üretilip, satışa sunulduğunu söyledi. Bu yıl rekoltenin arttığını vurgulayan Civelek, "2 ton 400 kilogram balı tahlile gönderdik" dedi.
PAKETİ 4.5 TL
Makarna fiyatları tüketiciyi üzdü. Bu ay itibariyle fiyatlarda artış görüldü. Bu yıla 3.20 ve 3.45 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman 'gıda enflasyonu oranının altında' tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.
PEDALLAR EĞİTİM İÇİN DÖNECEK
TURKCELL'in bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor. 5 Eylül'de yapılacak etap için Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Bu yarış, bizim için çok önemli. Yangın bölgesindeki çocukların eğitimlerine destek vermek istedik" dedi.
BALIK SEZONU BUGÜN BAŞLADI
Denizlerde yeni av sezonu bugün başlıyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu yıl hamsi, lüfer ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Hamsinin boyu ve et verimi iyi" dedi.
ANZER BALI 1200 TL
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen Anzer balı, bu sene kilogramı bin 200 liradan satışa sunulacak. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, 2020'de 2 ton balın üretilip, satışa sunulduğunu söyledi. Bu yıl rekoltenin arttığını vurgulayan Civelek, "2 ton 400 kilogram balı tahlile gönderdik" dedi.
PAKETİ 4.5 TL
Makarna fiyatları tüketiciyi üzdü. Bu ay itibariyle fiyatlarda artış görüldü. Bu yıla 3.20 ve 3.45 lira seviyelerinden başlayan bir paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya kadar çıktı. Makarnacılar, dünyada yükselen emtia fiyatları, artan gıda talebi, yurt içinde yaşanan kuraklık tarafından baskı altına alınan mamul ürünlerde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Bu kapsamda fiyat artışını her zaman 'gıda enflasyonu oranının altında' tutmaya çalıştıklarını anlatan makarna üreticileri, yıl sonuna kadar bu fiyatı koruyacaklarını ifade etti.