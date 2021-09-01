Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

2021 İÇİN YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLENİYOR

Büyüme rakamlarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ''Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'' dedi.



EURO BÖLGESİ YÜZDE 13,6 BÜYÜDÜ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 13,6 yükseldi. GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 2,8 ve Hollanda'da yüzde 3,1 arttı.



MOODY'S TÜRKİYE'NİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

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