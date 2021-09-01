Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00'da açıkladı.
GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.
HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %45,8 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.
Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.
ANKETTEN YÜZDE 22'LİK BEKLENTİ ÇIKMIŞTI
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyüyeceğini öngörmüştü.