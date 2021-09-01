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    • Ekonomi
    • 01.09.2021 10:01
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    • 01.09.2021 10:52
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    Son dakika: Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

    Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme elde etti. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyürken, yıl sonunda ise yüzde 8’in üzerinde bir büyüme rakamının yakalanacağı öngörülüyor.

    Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00'da açıkladı.

    GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.

    HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %45,8 ARTTI
    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

    Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.

    ANKETTEN YÜZDE 22'LİK BEKLENTİ ÇIKMIŞTI
    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

        Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.

        2021 İÇİN YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLENİYOR
        Büyüme rakamlarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ''Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'' dedi.

        EURO BÖLGESİ YÜZDE 13,6 BÜYÜDÜ
        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 13,6 yükseldi. GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 2,8 ve Hollanda'da yüzde 3,1 arttı.

        MOODY'S TÜRKİYE'NİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTTİ
        Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

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