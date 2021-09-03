TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı son dakika açıklandı! Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı 2021!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı zam oranları hakkında araştırmalara başlandı. Bilindiği üzere her ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte kbu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Peki, Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!