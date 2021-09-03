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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 09:40
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    • 03.09.2021 10:22
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    TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı son dakika açıklandı! Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı 2021!

    Gündemde yoğun bir şekilde eylül kira zammı hakkında aramalar hız kazandı. Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK son dakika ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kritik verinin açıklanmasıyla milyonlarca ev sahibi ve kiracı eylül ayında yapılacak kira zammı ile ilgili hesaplamalara başladı. Ağustos ayında kiralara %15,15 oranında zam yapılmıştı. Peki, Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Eylül ayı kira zammı son dakika ne kadar oldu?

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı zam oranları hakkında araştırmalara başlandı. Bilindiği üzere her ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte kbu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Peki, Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI!

    Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak açıklandı.

    ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,25, aylık %1,12 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

        AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

        Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

        KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 1000 TL

        Zam oranı: 15,15

        Zam bedeli: 151,5 TL

        Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
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