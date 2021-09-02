Türkiye vites yükseltti! Hedef 1 trilyon dolar

Türkiye'nin sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 21.7 büyümesi iş dünyasının önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini güçlendirdi. Büyümenin sürdürülebilir, güçlü ve kapsayıcı olması için gerekli adımların atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi. Kur istikrarı ve düşük enflasyonun gelir dağılımını da iyileştirecek bir büyümenin anahtarı olduğuna vurgu yapılırken, yıl geneline çift haneli büyüme bekleniyor. Pandemiyle birlikte Türkiye'nin tedarik ve üretim üssü olma yolunda önemli bir avantaja kavuştuğuna dikkat çeken iş dünyası, özellikle makine-teçhizat yatırımlarında 6 çeyrektir devam eden artışın hız kesmeyeceği görüşünde. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için kamu-özel sektör işbirliğinin devamına dikkat çekiliyor. İstihdama da yansıması beklenen büyümedeki kompozisyon değişikliği, yani tüketimden ziyade, yatırım, üretim ve ihracata dayalı yeni modelle Türkiye'nin kısa sürede 1 trilyon dolarlık milli gelir hedefine ulaşabileceği belirtildi.
FUAT OKTAY/Cumhurbaşkanı Yardımcısı-Dengeli büyüme sürecek
G20'de en büyük ikinci büyüme yine Türkiye'den. 2021 ikinci çeyrekte ekonomimiz yüzde 21.7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek.
LÜTFİ ELVAN/Hazine ve Maliye Bakanı-Gelir dağılımı iyileştirilecek
İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız.
MEHMET MUŞ/Ticaret Bakanı-İhracatla büyüyoruz
Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10.8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı.
NURETTİN CANİKLİ/AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerli ve milli bir büyüme
Yüzde 21.7'lik muhteşem büyümeye hizmetler ve sanayi öncülük etmiştir. Yani büyüme gerçektir, reeldir ve bazılarının aklının alamayacağı kadar da yerli ve millidir.
ABDURRAHMAN KAAN/MÜSİAD Başkanı-Tek merkezden değil
İlk çeyrekteki gibi iç ve dış talep ile yatırımların büyümeye pozitif katkı vermesi, tek merkezden beslenen bir ekonominin değil, bütün parametreleriyle genişleyen bir ekonomiye işaret etmesi açısından memnuniyet verici.
NAİL OLPAK/DEİK Başkanı-Tüm sektörler katkı verdi
Yılsonu yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz, öncelikle bu güzel değerlendirmeyle geleceğe daha pozitif bakalım. Neredeyse tüm sektörler büyümeye katkıda bulundu. Yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye devam edeceğiz.
ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO Başkanı-Rehavete kapılmamalıyız
Yatırım, ihracat ve sanayiden güç bulan ikinci çeyrek büyümesi uzun menzilli büyüme dönemini başlattı. 2021'de yüzde 8 ve üzeri büyüme şansını yakalamış görünüyoruz.Yüzde 21.7'lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli.