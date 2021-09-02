Türkiye vites yükseltti! Hedef 1 trilyon dolar

Türkiye'nin sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde yüzde 21.7 büyümesi iş dünyasının önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini güçlendirdi. Büyümenin sürdürülebilir, güçlü ve kapsayıcı olması için gerekli adımların atılmaya devam edileceğine dikkat çekildi. Kur istikrarı ve düşük enflasyonun gelir dağılımını da iyileştirecek bir büyümenin anahtarı olduğuna vurgu yapılırken, yıl geneline çift haneli büyüme bekleniyor. Pandemiyle birlikte Türkiye'nin tedarik ve üretim üssü olma yolunda önemli bir avantaja kavuştuğuna dikkat çeken iş dünyası, özellikle makine-teçhizat yatırımlarında 6 çeyrektir devam eden artışın hız kesmeyeceği görüşünde. Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için kamu-özel sektör işbirliğinin devamına dikkat çekiliyor. İstihdama da yansıması beklenen büyümedeki kompozisyon değişikliği, yani tüketimden ziyade, yatırım, üretim ve ihracata dayalı yeni modelle Türkiye'nin kısa sürede 1 trilyon dolarlık milli gelir hedefine ulaşabileceği belirtildi.

FUAT OKTAY/Cumhurbaşkanı Yardımcısı-Dengeli büyüme sürecek

G20'de en büyük ikinci büyüme yine Türkiye'den. 2021 ikinci çeyrekte ekonomimiz yüzde 21.7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek.