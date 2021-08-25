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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 08:45
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    • 26.08.2021 08:46
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    Fiat 82.000 TL indirim kampanyası! 2021 model Egea Doblo 500 Panda Fiorino yeni fiyatları kaç TL? Vatandaş can evinden vuruldu!

    Fiat, 202 ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatlarını açıkladı. Fiat ÖTV düzenlemesi ardından sevenlerinin karşısına 82 bin TL'lik indirim kampanyası ile çıktı. 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT amacıyla başlatılan indirim fırsatı 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz. %50 ÖTV dilimindeki ender SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Fiat 82.000 TL indirim kampanyası! 2021 model Egea Doblo 500 Panda Fiorino...

    Yeni bir araba almanın hayalini kuran binlerce kişi otomobil markalarının güncel kampanyalarını merak ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin en fazla satan markalarından biri olan Fiat yeni bir indirim kampanyası ile hayranlarının karşısına çıktı. ÖTV düzenlemesi ardından birtakım 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarında 56 bin TL'ye kadar indirim yapan otomotiv üreticisi, 82 bin TL'ye varan indirim kampanyasını da yanında getirdi. Kampanya 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. İşte kampanya detayları ve ÖTV ardından yeni güncel fiyat listesi...


    Fiat'tan 82 Bin TL İndirim Kampanyası

    Fiat, 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT modeli için 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olmak koşulu ile tam 82 bin TL indirim kampanyası başlattı.

    Fiat ÖTV Sonrası İndirimli Güncel Fiyat Listesi!

    2021 Model Fiat Doblo ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

    Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100

    Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100

    2021 Model Fiat Fiorino ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

    Fiat Fiorino Cargo 1.3 M.Jet 95HP: 141.900

    Fiat Fiorino Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP: 147.900

        2021 Model Fiat Egea Sedan ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900

        Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900

        Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600

        2021 Model Fiat Egea Cross ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

        Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 184.900

        Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP : 211.900

        Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 193.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP : 220.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900

        Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 207.900

        Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300

        Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600

        2021 Model Fiat Egea HB ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

        Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 176.900

        Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 213.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 185.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 212.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 222.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 199.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 226.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 236.000

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600

        2021 Model Fiat Egea SW ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

        Fiat Egea Street 1.3 M.Jet 95 HP: 221.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 220.900

        Fiat Egea Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 230.900

        Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 234.300

        Fiat Egea Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 242.700

        Fiat Egea Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 258.600

        2021 Model Fiat 500 ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları

        Fiat 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 191.900

        Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 206.900

        Fiat 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP: 211.900

        Fiat 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 222.900

        2021 Model Fiat Panda Ağustos fiyat listesi

        Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid: 179.900

        Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid: 170.900

        Fiat Panda Cross 4x4 0.9 85 HP: 205.900

        Fiat Panda Cross Plus 4x4 0.9 85 HP: 214.900

            2021 Ağustos Ayı Servis Kampanyası

            Fiat yetkili servislerinde 3 yaş ve üzeri şahıs müşterilerine periyodik bakım işlemlerinde %20 işçilik indirimi ve %15 yedek parça indirimi sağlanıyor.

            Ağustos ayı kampanyası kapsamında servis işlemlerinde Yapı Kredi World'e özel 8 taksit ve ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunuluyor.
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            Haberler Ekonomi Fiat 82.000 TL indirim kampanyası! 2021 model Egea Doblo 500 Panda Fiorino yeni fiyatları kaç TL? Vatandaş can evinden vuruldu!
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