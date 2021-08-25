Fiat 82.000 TL indirim kampanyası! 2021 model Egea Doblo 500 Panda Fiorino yeni fiyatları kaç TL? Vatandaş can evinden vuruldu!

Yeni bir araba almanın hayalini kuran binlerce kişi otomobil markalarının güncel kampanyalarını merak ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin en fazla satan markalarından biri olan Fiat yeni bir indirim kampanyası ile hayranlarının karşısına çıktı. ÖTV düzenlemesi ardından birtakım 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarında 56 bin TL'ye kadar indirim yapan otomotiv üreticisi, 82 bin TL'ye varan indirim kampanyasını da yanında getirdi. Kampanya 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. İşte kampanya detayları ve ÖTV ardından yeni güncel fiyat listesi...