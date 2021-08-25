Fiat 82.000 TL indirim kampanyası! 2021 model Egea Doblo 500 Panda Fiorino yeni fiyatları kaç TL? Vatandaş can evinden vuruldu!

Yeni bir araba almanın hayalini kuran binlerce kişi otomobil markalarının güncel kampanyalarını merak ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin en fazla satan markalarından biri olan Fiat yeni bir indirim kampanyası ile hayranlarının karşısına çıktı. ÖTV düzenlemesi ardından birtakım 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarında 56 bin TL'ye kadar indirim yapan otomotiv üreticisi, 82 bin TL'ye varan indirim kampanyasını da yanında getirdi. Kampanya 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. İşte kampanya detayları ve ÖTV ardından yeni güncel fiyat listesi...
Fiat'tan 82 Bin TL İndirim Kampanyası
Fiat, 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT modeli için 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olmak koşulu ile tam 82 bin TL indirim kampanyası başlattı.
Fiat ÖTV Sonrası İndirimli Güncel Fiyat Listesi!
2021 Model Fiat Doblo ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Doblo Panaroma Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100
Fiat Doblo Panaroma Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100
2021 Model Fiat Fiorino ÖTV Sonrası İndirimli Fiyatları
Fiat Fiorino Cargo 1.3 M.Jet 95HP: 141.900
Fiat Fiorino Cargo Plus 1.3 M.Jet 95HP: 147.900